Roma, 23 mag – Nella seduta di oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto maltempo, contenente misure per l’emergenza alluvione che ha colpito l‘Emilia-Romagna.

Cosa contiene il decreto maltempo

A spiegare il contenuto del decreto, che prevede una dotazione finanziaria di 2 miliardi di euro, è stato lo stesso è presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure”. Si parte con la sospensione delle tasse fino al 31 agosto e del pagamento delle utenze, mentre per quanto riguarda la sospensione dei mutui è già prevista dal protocollo d’intesa con Abi. Si passa poi alla scuola con un fondo di 20 milioni per la continuità didattica e una maggiore flessibilità in particolare degli esami di maturità secondo le necessità degli istituti. Per quanto riguarda l’università sono stati stanziati 3 milioni e mezzo per i primi interventi di ripristino e per un fondo di solidarietà per i docenti.

Passando invece al lavoro, è prevista una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni e un contributo una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi. La prima misura avrà una copertura di 580 milioni di euro, mentre la seconda di 300 milioni. Sarà rafforzato l’accesso al fondo di garanzia le Piccole e Medie imprese con uno stanziamento di 110 milioni di euro. Le imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione potranno ricevere un contributo a fondo perduto, con una copertura di 300 milioni a valere sul fondo Simest. È prevista anche l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati a fondo perduto, con la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro sul fondo 394/81. Per le imprese agricole sono stati stanziati 100 milioni di euro per interventi di indennizzo da parte del ministero dell’Agricoltura e altri 75 milioni a valere sul Fondo innovazione per l’acquisto di macchinari. Il ministero del Turismo ha destinato un ulteriore fondo di 10 milioni di euro per le aziende turistiche colpite. Per quanto riguarda la sanità saranno messi a disposizione 8 milioni di euro per i primi interventi di ripristino delle strutture sanitarie.

Inoltre, sarà rifinanziato il Fondo emergenze nazionali con 200 milioni di euro, i quali verranno interamente destinati all’alluvione. Il presidente del Consiglio ricorda le difficoltà nel reperire le coperture finanziare e si congratula per il lavoro svolto dai vari ministeri: “Mi pare di poter dire che nella situazione attuale dell’Italia, trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile, e quindi penso che vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicati a questa emergenza con il massimo della concentrazione, della disponibilità, e dell’operatività possibile”. E si dice consapevole che una volta finita la fase emergenziale si aprirà un’altra sfida, quella della ricostruzione: “Chiaramente sappiamo che stiamo parlando dell’emergenza, che ci sarà una fase di ricostruzione sulla quale ancora non siamo in grado di quantificare complessivamente le necessità e i danni”.

L’intervento di Bonaccini

Dopo l’intervento della Meloni, ha parlato anche Bonaccini ringraziando il Consiglio dei ministri “per la velocità e lo sforzo” e la stessa premier “per essere venuta nella nostra terra ferita”. Il presidente dell’Emilia-Romagna ricorda che “servirà poi un decreto per la ricostruzione” e paragona la situazione attuale con quella del terremoto del 2012: “Per il terremoto con 12 miliardi di euro di danni abbiamo ricostruito quasi tutto. Abbiamo bisogno di norme di semplificazione per una capacità di intervento adeguata ad una ricostruzione che sia fatta bene, nel pieno rispetto della legalità ma anche rapida, per far ripartire una regione prima per export pro capite. Sono miliardi di euro di danni: ci sono 300 frane attive, sono venuti giù interi boschi, c’è il tema dei fiumi e c’è il tema delle strade e delle infrastrutture”.

