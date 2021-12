Per il professore ordinario di pediatria della Libera Università Ludes di Malta, «è importante far usare le mascherine in questo periodo, proprio per proteggere questa fascia di età che rischia di essere la più colpita perché sotto 5 anni il vaccino non è ancora disponibile». E quale migliore periodo per iniziare ad addestrarli ai dpi, se non sotto le feste? Il pediatra ha pensato a tutto: «Nei prossimi giorni potrebbero essere accettate con entusiasmo le mascherine con la calza» e i dolcetti. «I bambini di meno di 8 anni, infatti, credono ancora fermamente» nella Befana. Segregati in casa per un anno e mezzo, costretti alla Dad, privati del diritto al gioco e alla socializzazione, fondamentali per una crescita corretta. E ora li si vorrebbe condannare sin da subito a una vita imbavagliata. E il guaio è che, c’è da scommetterci, qualche genitore gli darà ascolto.