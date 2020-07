Maceratini è stato parlamentare per diverse legislature. Fu deputato nella IX, X, XI legislatura (1983–1994), ricoprì due mandati al Senato (XII e XIII legislatura), poi nuovamente alla Camera nella XIV Legislatura (2001–2006). Durante la sua lunga attività politica, ha presentato complessivamente 375 proposte di legge.

La destra lo ricorda così

«Ci ha lasciato Giulio Maceratini, indimenticato protagonista della destra politica italiana ed esempio di coerenza e grande umanità». Lo ha dichiarato Giorgia Meloni. «Da me e da Fratelli d’Italia cordoglio e vicinanza alla sua famiglia».

«Ricordiamo con commozione Giulio Maceratini, protagonista assoluto della destra politica italiana», così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. «È stato riferimento per tanti nella militanza politica e nell’azione parlamentare che lo ha visto protagonista alla Camera e al Senato, dove fu capogruppo di An, Contribuì alle svolte per la modernizzazione della destra. Anche come avvocato fu protagonista nel mondo forense e negli organismi dell’Avvocatura. Giulio Maceratini è stato un uomo saggio e generoso, sempre pronto a trovare soluzioni politiche, aperto all’ascolto e prodigo di consigli. Un amico per tanti, un esempio per tutti».