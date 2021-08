Roma, 23 ago — Morto di Covid nonostante la doppia dose di vaccino: è successo a Napoli a Gabriele Napolitano, un infermiere del Cotugno vaccinato sei mesi fa con una doppia dose di Pfizer.

Infermiere muore nonostante il vaccino

L’uomo, 63 anni e residente a Ponti Rossi, aveva effettuato il tampone scoprendo di essere positivo al virus mentre rientrava dalle ferie in Sardegna con la propria famiglia. Si tratta uno di quei casi in cui il vaccino serve a ben poco perché il virus, probabilmente in questo caso espresso in una delle sue varianti più aggressive, è evidentemente riuscito a «bucare» la protezione della doppia dose, sviluppandosi in maniera estremamente virulenta. Fino al decesso del paziente. L’infermiere si era vaccinato con prima dose a fine dicembre, per poi ricevere il richiamo nel corso del mese successivo. L’uomo è venuto a mancare nell’ospedale di Sassari, dove era stato ricoverato a causa dell’infezione Covid.

Nel frattempo, da un lato all’altro dello Stivale è tutto un susseguirsi di notizie riguardo a cittadini gravemente malati e ricoverati in intensiva nonostante il vaccino. Oltre al caso dell’infermiere napoletano, nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico Mater Domini di Catanzaro sale a quattro il numero dei degenti. C’è un 22enne di nazionalità rumena trasferito nelle scorse ore dal reparto di terapia intensiva del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria al policlinico universitario ubicato nel quartiere Germaneto di Catanzaro. O quello di uomo di 58 anni, proveniente dalla provincia di Cosenza e attaccato d’urgenza ai macchinari dell’Ecmo perché affetto da gravissima insufficienza respiratoria. Si tratta di una tecnica che supporta le funzioni vitali tramite la circolazione extracorporea. In questo modo viene aumentato il livello d’ossigenazione del sangue e ampliata la gittata cardiaca.

In intensiva nonostante il vaccino

Il 58enne era vaccinato con doppia dose, mentre il 22enne aveva ricevuto da pochi giorni la prima dose di siero contro il Coronavirus. Stando a quanto riferito dalla cronaca locale il giovane avrebbe contratto una forma di Covid con altissima carica virale che avrebbe deteriorato le sue condizioni cliniche in breve tempo. Entrambi i ricoverati non presentavano patologie pregresse.

Cristina Gauri