Roma, 22 giu – Non solo il senatore leghista Simone Pillon. Tutto il mondo cattolico si sta mobilitando contro “la legge bavaglio Zan-Scalfarotto”, che prevede in sostanza di estendere alcuni reati già previsti del codice penale, agli episodi di odio basati sull’omofobia e sulla transfobia. Si aggiunge così al reato di discriminazione “razziale, etnica e religiosa” quello fondato “sul genere e sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”. Un ddl che conterrebbe un ulteriore attacco alla libertà di espressione e alla democrazia, almeno stando a quanto denunciato dall’Associazione Family Day – Difendiamo i Nostri Figli, che annuncia a breve un’importante mobilitazione.

La mobilitazione del Family Day

“Piazza del Popolo a Roma sarà teatro sabato 11 luglio 2020, a partire dalle ore 11.00, della manifestazione #restiamoliberi, per dire No al liberticida ddl Zan di modifica al Codice Penale”, si legge in un comunicato diffuso dal Family Day. “L’iniziativa, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria, sarà contemporaneamente proposta in altre piazze italiane, per dare modo a tutto il vasto fronte sociale contrario all’istituzione di questo nuovo reato di opinione di esprimere il proprio dissenso”. Insomma una mobilitazione che “nasce dal basso ed è animata da tutte le associazioni e singoli cittadini che hanno a cuore la libertà e la democrazia nel nostro Paese, che intende contrastare l’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, che, non essendo definito dal legislatore, lascia enormi spazi a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno tutti coloro che promuovono il diritto naturale di ogni bambino ad avere un padre e una madre o che, più semplicemente, si riconoscono nel principio dell’identità sessuata biologica e non in quello della variegata identità di genere che, basandosi sull’auto percezione, comprende oltre 50 definizioni”.