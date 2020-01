Roma, 28 gen – Un 42enne disoccupato ha lanciato una molotov contro una banca a Vibo Valentia, poi si è dato alla fuga. La bottiglia incendiaria è stata scagliata per l’esattezza contro l’ingresso della locale Banca Popolare dell’Emilia Romagna. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per prestare soccorso all’unico dipendente presente in quel momento all’interno dell’istituto di credito, rimasto bloccato all’interno a causa delle fiamme che hanno invaso i locali. L’impiegato è stato poi ricoverato in ospedale per accertamenti.

Stando a quanto appreso dai media locali, a lanciare la molotov sarebbe stato un 42enne senza lavoro di Rombolio, in provincia di Vibo Valentia, che avrebbe reagito così in seguito ad alcune diatribe con la banca che non gli avrebbe concesso l’apertura di un conto corrente. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, dopo che l’autore del gesto si è consegnato ai carabinieri.

Alessandro Della Guglia