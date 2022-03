Roma, 5 mar — Iniziano a stringersi le maglie delle sanzioni finanziarie ed economiche attorno al portafogli degli oligarchi russi anche in Italia. Le decisioni assunte dalle istituzioni internazionali contro l’economia russa e contro, nello specifico, quei miliardari ritenuti vicini al Presidente russo Vladimir Putin, dopo che questi ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, finiscono inevitabilmente per riverberarsi anche in Italia, dove da tempo operano o semplicemente hanno notevoli beni, finanziari o immobiliari, gli oligarchi.

I beni degli oligarchi congelati

«Sono in corso di adozione provvedimenti di congelamento sul territorio italiano di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei — ha spiegato il Ministero dell’economia e delle finanze, presso cui opera il Comitato di sicurezza finanziaria, un organismo di vigilanza finanziaria istituito nel 2004 e composto da rappresentanti del MEF stesso ma anche di altri ministeri, come quello degli Affari Esteri, della Difesa nonché da autorità di vigilanza come Banca d’Italia Consob, Isvap e dalle forze dell’ordine — per circa 140 milioni di euro. Una prima operazione è stata già perfezionata e riguarda un’imbarcazione del valore di 65 milioni di euro. Altri provvedimenti sono in corso di adozione».

Yacht e conti in banca

Tra questi beni, il mega-yacht Lady M di Alexei Mordashov ormeggiato a Imperia e quello di Gennady Timchenko, il Lena, a Sanremo. Il totale delle persone colpite dalle sanzioni europee ammonta a ben 680. Oltre all’intervento del Comitato di sicurezza finanziaria, arriva anche la richiesta della Banca d’Italia, per il tramite della propria Unità di informazione finanziaria, rivolta a banche e operatori finanziari, di comunicare al più presto possibile le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche degli uomini di affari russi oggetto delle sanzioni europee. Da segnalare che analoghe misure vengono adottate in questi giorni in Francia e Germania oltre che in altri Paesi dell’Unione europea. Evidente quindi l’innalzamento del livello di tensione finanziaria. Il Csf stesso mantiene alto il livello dell’attenzione, mediante continuo interscambio informativo con tutti i soggetti istituzionali interessati.

Cristina Gauri