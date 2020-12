La neonata abbandonata è guarita in breve tempo ed è stata affidata alle cure amorevoli di una struttura. Le indagini ruotavano su due donne misteriose, la madre e la zia, che l’avevano accompagnata e che le avevano poi fatto visita in ospedale, prima di scomparire nel nulla. Ora la Procura è riuscita a rintracciare la madre, che è stata arrestata per abbandono di minore.

Il caso ricorda quello di una neonata di circa un mese di vita, deceduta alcune settimane fa all’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo esservi arrivata in gravissimo stato di denutrizione. Secondo le prime ricostruzioni, la madre aveva accusato problemi nell’allattamento e le sarebbe risultato difficile, se non impossibile, allattare la piccola. Purtroppo il terrore del coronavirus ingenerato da mesi di propaganda allarmista avrebbe instillato nella donna una fobia del contagio.

Cristina Gauri