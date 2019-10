Oslo, 22 ott – Momenti di puro terrore a Oslo, un uomo ha rubato un’ambulanza e si è lanciato a tutta velocità sulla folla in una via centrale della città, nella zona Torshov, e ha ferito svariate persone. La polizia è riuscita a bloccare e arrestare il responsabile dopo avere aperto il fuoco, mirando agli pneumatici del veicolo. L’uomo alla guida ha risposto al fuoco. Si tratterebbe di un 30enne, già noto alle forze di polizia, che è stato raggiunto dai proiettili in modo non grave.





L’emittente pubblica Nrk riporta che varie persone sono state investite dall’ambulanza: sarebbero una coppia di anziani ed una donna che spingeva un passeggino con due gemelli di sette mesi. Uno dei due bimbi sarebbe rimasto lievemente ferito, mentre dell’altro non si sanno notizie. Entrambi sono stati portati in ospedale con la donna che li accompagnava. Un massiccio dispiegamento di polizia è stato inviato sul posto. Secondo la tv norvegese, la polizia sarebbe ricercando una seconda persona: “Abbiamo arrestato un uomo e stiamo cercando una donna“, ha detto un portavoce della polizia a Nrk. Sul posto sono intervenuti anche elicotteri.

Cristina Gauri