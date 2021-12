Roma, 26 dic – Papa Francesco si scaglia contro “l’inverno demografico” che attanaglia l’Italia, svuota le culle e rischia di farci scomparire come popolo. “Facciamo di tutto per vincerlo. È contro le nostre famiglie, contro la Patria, contro il futuro“, tuona il Pontefice durante l’Angelus. Parole tanto forti quanto pienamente condivisibili, che stavolta faranno strabuzzare gli occhi ai progressisti di casa nostra. Ma che al contempo stridono con la vecchia retorica dell’accoglienza a tutti i costi, a cui ormai ci aveva abituato Bergoglio. Ricorderete, ad esempio, quando due anni fa se ne uscì con uno sconcertante: “L’interesse nazionale è una ricerca egoistica”. Acqua passata, forse.

Fare i figli per salvare la Patria. Così Papa Francesco manda in tilt la sinistra

“Mi viene in mente una preoccupazione vera, almeno qui in Italia, l’inverno demografico: sembra che tanti abbiano perso la fiducia nell’andare avanti con i figli. E’ una tragedia”, dice Papa Francesco che ha voluto dedicare alla famiglia la sua riflessione di oggi. Contrordine compagni, verrebbe da dire. Non dobbiamo più pensare che l’immigrazione forzata sia una soluzione al dramma demografico. Al contrario, dobbiamo metterci in testa che l’unica salvezza per l’Italia è incentivare le nascite.

E con tutta evidenza c’è un’altra parola pronunciata dal Papa che farà storcere il naso ai globalisti, quella “Patria” tanto bistratta e relegata a termine ormai desueto, privo del benché minimo fondamento politico nel terzo millennio. L’odierno discorso del Pontefice è insomma del tutto sottoscrivibile e che – così declamato da lui – suona come una piacevolissima sorpresa.

Non tagliare le radici

E’ poi quasi edenico sentirlo parlare di “radici”, in tempi di ostinati sradicamenti. “Forse non siamo nati in una famiglia eccezionale e senza problemi – precisa Papa Francesco -, ma è la nostra storia, ognuno deve pensare ‘è la mia storia’, sono le nostre radici: se le tagliamo, la vita inaridisce“. Dunque secondo il Pontefice “ogni giorno, in famiglia, bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana, e si vince con il giusto atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni”.

Eugenio Palazzini