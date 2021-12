Roma, 26 dic – Non chiudere tutto per non far crollare l’economia. Sacrosanto principio incrinato però dall’introduzione prima del certificato verde e poi del super green pass, oltretutto esteso in occasione delle festività natalizie. Risultato? Un’ulteriore batosta per imprenditori e commercianti già messi a dura prova dalle passate chiusure. Soltanto a Roma sono previste perdite per 3,5 milioni di euro per i bar.

Super green pass, perdite per 3,5 milioni per i bar di Roma

A farlo notare, oggi, è Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. “Come Fiepet-Confesercenti, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, siamo stati sempre collaborativi e propositivi con i governi che si sono succeduti così come con le istituzioni locali. Siamo preoccupati però – dice Pica – dalle ultime disposizioni, in particolare sull’utilizzo del ‘super green pass’, che prevedono la consumazione al bar – anche se per un caffè o un cornetto al banco – solo per coloro in possesso del super certificato e in più il divieto di festeggiare l’ultimo dell’anno a cena“.

Secondo Pica siamo di fronte a “un combinato disposto che avrà effetti negativi su tutta la filiera”. Non a caso “per le 8mila caffetterie della Capitale si prevedono perdite per almeno 3,5 milioni di euro. Peraltro non capiamo perché tale disposizione, in vigore fino al 31 marzo, riguarda solo i bar e non le altre categorie come ad esempio i supermercati dove solo per fare la fila alle casse si sosta molto di più che per prendere un caffè”.

Per capodanno previsti -22 milioni di euro

Ma c’è di più – o di peggio, se vogliamo – perché per il mancato Capodanno “contiamo perdite di circa 22 milioni di euro per Roma e Lazio solo per il 31 dicembre“, sostiene Pica. Per questo “come Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio ho richiesto una giunta di presidenza nazionale della Fiepet per trovare proposte e soluzioni da portare al Governo al fine di evitare altri possibili nuovi lockdown che ad oggi rappresenterebbero una brusca frenata alla ripartenza del nostro settore della somministrazione”.

Alessandro Della Guglia