Napoli, 4 nov – Tre gazzelle e una decina di carabinieri per controllare un’abitazione «sospetta» a Napoli. Traffico di droga? Riciclaggio? Prostituzione? No, pizza con gli amici. Signore e signori, benvenuti nell’Italia del 2020, dove basta invitare sei persone nel proprio appartamento per una pizza in compagnia per ritrovarsi uno stuolo di militari dell’Arma, novella Stasi 2.0., a controllare tutti i documenti dei presenti. C’è il Covid, ognuno a casa propria.

Il blitz

I carabinieri, sfortuna loro, eseguendo un controllo presso l’abitazione di chi conosceva a menadito i propri diritti. Si tratta dell’avvocato Andrea Cotumaccio, che ha raccontato a La Voce di Napoli la vicenda, avvenuta il 1° novembre. «Lei è all’ingresso di casa mia, le sto chiedendo se ha un motivo valido per entrare senza un regolare mandato», aveva risposto ai militari che alle 22:15 si erano presentati davanti alla porta di casa. «Stiamo effettuando un controllo, gentilmente mi dà i documenti di tutte le persone presenti? Affacciate al balcone ho visto più di una ragazza ed al momento ho solo 5 carte d’identità» questa la risposta del carabiniere.

Nessuna sanzione