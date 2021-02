La vittima della follia Covid è l’uomo di 50anni. Trovatosi a passeggiare in una zona dove non sopraggiungevano altri passanti, aveva «osato» abbassarsi la fastidiosa mascherina per riprendere il fiato per qualche istante e respirare senza incomodi. Non aveva fatto i conti con il destino: sul suo cammino è sopraggiunta la classica «persona sbagliata al momento sbagliato», un 63enne evidentemente affetto da «sindrome dello sceriffo» applicata al Covid e portata a livelli da manicomio.

E’ bene sottolineare nuovamente, a scanso di equivoci, che il 50enne aveva la mascherina momentaneamente abbassata perché – come ha poi riferito agli agenti – non c’era nessuno a distanza ravvicinata. E’ bastato incrociare lo sguardo con il 63enne perché questi gli intimasse in modo perentorio di alzare immediatamente il dispositivo, innescando un’accesa discussione. A quel punto il più anziano ha estratto una pistola e l’ha puntata contro l’altro uomo, ordinandogli di rialzarsi la mascherina. Poi ha cercato di allontanarsi.

L’intervento della polizia

A quel punto, però il 50enne ha chiamato il 113. Gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono intervenuti tempestivamente. Per il 63enne è scattata la perquisizione. Ne è emersa la presenza della pistola Remington calibro 45 carica, regolarmente detenuta ma che il 63enne non poteva portare in luoghi pubblici – soprattutto per terrorizzare i passanti con la mascherina abbassata. La polizia ha sequestrato l’arma insieme alle munizioni. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi e aggravate e porto in luogo pubblico di un’arma regolarmente detenuta.

Cristina Gauri