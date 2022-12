Roma, 19 dic — Un’altra infornata di dettagli grotteschi dal Qatargate: dalle intercettazioni ambientali acquisite dalla polizia belga nella casa di Antonio Panzeri è emerso che l’ex-eurodeputato consegnava i soldi del Qatar con cui tentava di corrompere i politici Ue in buste-regalo con disegni di Babbo Natale. Un particolare, quest’ultimo, ben visibile in uno dei filmati dove le «strenne» venivano consegnate — decisamente in anticipo — nelle mani di Luca Visentini, allora numero uno del sindacato europeo, eletto successivamente segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati a Melbourne, il 17 novembre scorso.

La somma di 50mila euro, riferisce Repubblica riportando le parole di Visentini, «consisteva in denaro sotto forma di donazione per rimborsare alcuni dei costi della mia campagna per il Congresso della Ituc (Confederazione Internazionale dei Sindacati), e l’ho trasferito come tale al Fondo di Solidarietà della Ituc, per sostenere i costi di viaggio al Congresso per i sindacati che hanno mezzi finanziari limitati o inesistenti, in conformità con le pratiche della Ituc. Ho accettato questa donazione in contanti per la qualità del donatore e per il suo carattere non profit. Non mi è stato chiesto, né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione. Non è stata collegata ad alcun tentativo di corruzione, né di influenzare la mia posizione sindacale sul Qatar o su altre questioni, né di interferire con l’indipendenza dell’Ituc». Il giudice ha creduto alla versione di Visentini, tanto da rilasciarlo.