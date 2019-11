Milano, 6 nov – Il Consiglio regionale lombardo a respinto, con 42 No e 30 Sì, la proposta dem di istituire una commissione consiliare speciale “per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Una replica, quindi, di quella proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, e approvata in questi giorni in Senato. Contrari alla proposta Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, il gruppo Misto e gli altri esponenti del centrodestra. Tra i favorevoli, Pd, M5S e gli altri consiglieri di opposizione. Questo il commento del primo firmatario della proposta, il consigliere dem Pietro Bussolati: “Dopo l’astensione in Parlamento il centrodestra a trazione leghista ha perso l’occasione di correggere la rotta e dimostrare di voler condurre in modo unitario una battaglia contro il dilagare di fenomeni di intolleranza soprattutto, ma non solo, via social network. Noi chiediamo che ci sia un impegno di tutti per isolare i comportamenti e le frange violente e razziste e abbiamo fatto il possibile per avere un voto unanime alla mozione, ma dobbiamo purtroppo registrare che questo non è successo”.





E’ stata approvata, invece la mozione urgente presentata dalla presidente della Commissione Antimafia Monica Forte del Movimento 5 Stelle, in cui si invita la senatrice Segre a una visita istituzionale presso l’aula del Consiglio regionale e a un incontro con tutti i consiglieri regionali. La mozione è passata con 66 voti a favore e 3 contrari: Viviana Beccalossi e i due consiglieri di Fratelli d’Italia Franco Lucente e Barbara Mazzali. Nel documento è stabilito che il presidente Fontana si impegnerà “a manifestare alla senatrice Liliana Segre la nostra stima, la nostra profonda solidarietà per le ignobili aggressioni di cui è stata oggetto e il nostro profondo rispetto per la sua storia personale che la rende preziosa testimone di una tragedia, l’Olocausto, sul quale non è tollerabile alcun revisionismo, negazionismo o sottovalutazione”

