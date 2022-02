Roma, 19 feb — Walter Ricciardi è talmente ossessionato dal Covid e attaccato al tema di vaccinazioni e green pass, da farci sospettare che il giorno in cui verrà dichiarata conclusa la pandemia, lui si dissolverà come lo zucchero nell’acqua. E chi gli dice di «pestare» sul tema — il consulente di Speranza in questi giorni appare a reti praticamente unificate, a tutte le ore del giorno — evidentemente gli indica di utilizzare lo stesso registro di linguaggio che si usava nel marzo 2020. Mai molàr, come dicono i veneti.

Ricciardi: il resto d’Europa apre indiscriminatamente

Ma lui dice di non essere «né pessimista, né allarmista. Semplicemente realista», puntualizza intervistato dal Corsera. «Grazie a vaccinazioni e uso del green pass abbiamo riconquistato un buon grado di libertà», sostiene. Lo vada a dire ai 500mila italiani over 50 lasciati a casa dal super green pass. Il dito è puntato contro i Paesi europei (tutti) che hanno deciso di eliminare le restrizioni e convivere con un virus palesemente attenuato. «Invece in molti Paesi c’è la tentazione di accelerare con aperture indiscriminate. La stanchezza di vivere da due anni sotto scacco non dovrebbe indurre a assumere decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno». Chi si loda s’imbroda, ma a Ricciardi non interessa: e così passa ad incensare il governo (di cui fa parte) per «l’atteggiamento responsabile» di questi mesi, che non ha però impedito a 30mila persone di tirare le cuoia, nonostante le misure staliniste messe in atto dall’esecutivo.

Lo spettro della quarta dose

Ma Ricciardi guarda all’autunno, e in autunno si affaccia, implacabile, lo spettro della quarta dose. Che qualcuno ha ribattezzato soavemente «richiamo annuale». Il consulente la prende larga: «Rivaccinare le persone fragili e gli operatori sanitari con la quarta dose». Si comincia sempre con loro, ma sappiamo che la misura sarà poi estesa con il solito escamotage coercitivo del green pass, a tutti gli italiani. «Prepariamoci a una nuova stagione, non necessariamente drammatica, caratterizzata dal ritorno dei virus respiratori fra i quali il Sars-CoV-2. I vaccini hanno un’efficacia straordinaria ma dopo un certo numero di mesi dall’ultima dose l’immunità perde vigore e bisogna rinforzarla», caso che continua a rimanere unico nel panorama vaccinale. «Ricordiamo che chi ha ricevuto il richiamo a ottobre, potrebbe essere presto vulnerabile. Manca la percezione che il Covid può essere grave anche nei bambini».

L’interrogazione sulle fake news a Che tempo che fa

Nel frattempo il nome di Ricciardi e alcune sue dichiarazioni inesatte sul green pass sono comparse in un’interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle dopo l’apparizione dell’Esimio a Che tempo che fa. Spalleggiato da Fabio Fazio, che non lo ha corretto minimamente, il consigliere di Speranza «ha fatto delle dichiarazioni in merito all’utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 ingannevoli rispetto alle indicazioni dello stesso Ministero», si legge. «Nello specifico», Ricciardi «ha spiegato che i green pass ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura perché chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci. Ma sul sito del ministero invece si chiarisce perfettamente che anche chi ha tutte le dosi di vaccino contro il Covid-19 può ammalarsi e trasmettere l’infezione agli altri. Il servizio pubblico dovrebbe tutelare i cittadini e gli utenti dal rischio di diffusione di fake news sull’epidemia da Covid-19».

Cristina Gauri