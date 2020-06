Roma, 3 giu – Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del Gruppo Misto (ex Movimento 5 Stelle) è rimasto oggi coinvolto in un incidente stradale. Paragone era alla guida del suo scooter.

L’incidente di Paragone

Il motociclo condotto da Paragone è finito contro un’auto in piazza Lauro de Bosis intorno alle ore 15.30. La zona si trova a poca distanza dal ministero degli Esteri. Paragone, in seguito all’incidente, è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Secondo quanto riporta Il Giornale, Paragone è stato trasportato in codice rosso al policlinico e presenterebbe diverse escoriazioni ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

I rilievi della municipale

Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti gli agenti della polizia di Roma Capitale che stanno effettuando i rilievi e i controlli necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si cercano anche testimonianze dei passanti per capire quanto è occorso al giornalista. Al momento non ci sono ulteriori novità sulle condizioni di salute di Paragone.

Ilaria Paoletti