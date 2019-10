Pozzallo, 30 ott – Al via a Pozzallo lo sbarco della Ocean Viking, la nave della Ong della Ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, con a bordo un centinaio di immigrati irregolari, che da dieci giorni aveva chiesto all’Italia (tanto per cambiare) un porto sicuro. Autorizzazione a sbarcare arrivata puntualmente ieri dopo il pressing delle Ong e di numerosi esponenti della maggioranza giallofucsia. Il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, e successivamente il direttore del Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione, Michele Di Bari, ieri hanno informato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Nel colloquio col sindaco – riferisce il primo cittadino – Di Bari ha garantito che gli immigrati rimarranno pochissimo tempo nell’hotspot di Pozzallo.





Salvini: “Per le Ong ricomincia la pacchia”

“La Ocean Viking sbarca a Pozzallo, la Alan Kurdi è in area sar italiana, la Open Arms in area sar maltese: dopo l’invito al Viminale, le Ong si scatenano. Ricomincia la pacchia, grazie al governo sbarchi, tasse e manette. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire no all’arrivo di altri clandestini”.Così il leader della Lega, Matteo Salvini commenta a caldo lo sbarco della Ocean Viking.

Adolfo Spezzaferro