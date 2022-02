Torino, senegalesi in festa prendono a calci auto della polizia

Torino, 8 feb — Scene da Bronx a Torino dove nella sera del 6 febbraio una volante della polizia è stata accerchiata e presa violentemente a calci da tifosi senegalesi che festeggiavano la vittoria della Coppa D’Africa da parte della loro Nazionale di calcio.

Veri e propri attimi di paura per gli agenti all’interno dei veicoli: il luogo dell’«agguato» è corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano, zona nota per i grossi problemi di sicurezza pubblica e di degrado legati all’immigrazione incontrollata. L’episodio è avvenuto domenica sera, quando un fiume di senegalesi si è riversato nelle strade per festeggiare, più o meno civilmente, la vittoria del Senegal sull’Egitto ai calci di rigore. In particolar modo, un gruppo ha deciso di prendersela con la volante della polizia. La scena è stata ripresa e postata sui social da testimoni arroccati sui balconi. L’auto delle forze dell’ordine è infine riuscita ad allontanarsi, mentre i senegalesi prendevano a calci le carrozzerie delle auto parcheggiate. Grazie ai video la Questura è al lavoro per identificare i responsabili dell’assalto.Al momento non risultano provvedimenti a carico di nessuno.

Augusta Montaruli, parlamentare torinese di Fratelli d’Italia, ha pubblicato il video su Facebook annunciando che presenterà una interrogazione al ministro Lamorgese. «Il ministro deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa». In serata ha dato segni di vita anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese , esprimendo la sua «più ferma e netta condanna per l’aggressione subita a Torino da un equipaggio della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio». Il ministro dell’Interno, informa il Viminale, «nel ribadire la sua gratitudine a tutte le donne e gli uomini delle forze di polizia impegnati quotidianamente per tutelare la sicurezza dei cittadini, assicura il massimo impegno affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo episodio».

Cristina Gauri