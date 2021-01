Roma, 25 gen – Gli ultrà del lockdown Massimo Galli e Walter Ricciardi tornano congiuntamente a chiedere restrizioni più severe per gli italiani. Più severe di cosi?, verrebbe da domandarsi. Poveri illusi, non avete visto ancora nulla: il consigliere del ministro Speranza stamattina ha addirittura invocato la zona rossa nazionale per 4 settimane.

Galli e Ricciardi ci vogliono rinchiudere di nuovo

Evidentemente per questi due signori è carta straccia il report diffuso venerdì scorso dall’Iss che fissava l’indice di contagiosità nazionale finalmente sotto l’1, e che parla di “un miglioramento del livello generale del rischio“, di “tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale” sceso “sotto la soglia critica (30%)”. Adesso, per rinchiuderci nuovamente, c’è il pretesto dei ritardi nella fornitura di vaccini: per evitare nuovamente impennate serve rigore.

Galli invoca il lockdown nazionale di un mese

Come sempre il più rigorista si conferma il “moderato” Ricciardi, che intervistato da Radio Popolare, invoca “un lockdown vero di tre o quattro settimane e poi riprendere a tracciare e testare, solo cosi potremo recuperare una normalità che a noi manca”. Il consulente del ministro Speranza boccia il sistema a colori: “Non basteranno le zone arancioni. Bastano, per cercare di tenere l’epidemia in una situazione stabile ma non per farla diminuire. Se insistiamo con questo atteggiamento di dilazione e di esitazione e non siamo pronti a testare e tracciare sarà un lungo stillicidio di mesi sia dal punto di vista sanitario che economico e psicologico”. Invece chiudere tutto per un mese farà meraviglie per l’economia e la tenuta psichica degli italiani.

Galli: il vaccino ritarda, si prosegua con il lockdown