«Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!». Detto, fatto: la Maffeis si è consultata al suo referente all’Agenzia di tutela della salute per cancellare i non vaccinati dall’elenco dei suoi 1.500 mutuati. Ma l’Ats, come giusto e normale che sia, le ha risposto picche. «Ma mi è stato risposto che non è possibile farlo, che allora dovrei revocare anche obesi e fumatori . Dunque, continuerò a curare tutti come ho sempre fatto». Che delusione, che disdetta. Le toccherà «curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di ogni forma discriminazione in campo sanitario», come recita quel giuramento che in tempo pandemico non va più di moda ricordare di aver pronunciato.

Bergamo, 29 dic — In Val Seriana una dottoressa non vuole più curare chi non si vaccina contro il Covid. Lei è Mara Maffeis, ha 48 anni e non è sicuramente una fan del giuramento di Ippocrate quando si parla di coronavirus: e così si è sfogata sul suo status Whatsapp, chiedendo ad Ats la possibilità di sbarazzarsi di chi non si inocula il siero .

La dottoressa spiega al Corriere Bergamo di «avere passato ore in ambulatorio a convincere gli indecisi». Ma è stata la variante Omicron a farla esplodere: nei giorni scorsi, complici le migliaia di tamponi eseguiti in prossimità delle feste, «Sono stata sommersa dalle telefonate di persone risultate positive, sembrava di essere tornati a marzo 2020». Osservazione alquanto inesatta e decisamente fuori luogo: nel marzo 2020 la Val Seriana, come gran parte della provincia bergamasca, era piagata da un’epidemia di cui non si conosceva nulla e le terapie intensive esplodevano di casi gravissimi. Oggi, a fine 2021, tutto si può dire ma non che la pressione sugli ospedali e il tasso di mortalità della malattia siano gli stessi di due anni fa. Tanto più che, come specifica il Corriere, «sono tutti, nel suo caso, pazienti asintomatici o con sintomi lievi». Quindi di cosa si deve occupare, sostanzialmente, la nostra dottoressa Mara? Di nasi che gocciolano. E ha il coraggio di paragonarli ai morti del 2020.

«Devi comunque pensare a come gestire la malattia, tra tamponi di controllo e contatti da ricostruire. Se avessi solo quello da fare, va bene, ma ci sono anche gli altri malati».Quello che la Maffeis si «scorda» di menzionare è la statistica riguardo l’esorbitante numero di vaccinati risultati positivi al Covid sotto le feste. Ma forse questi ultimi posseggono un salvacondotto morale, per la dottoressa Maffeis, tale da ritenerli degni di cure.

La dottoressa “minacciata”

«Io ogni tanto faccio le mie sparate, i pazienti lo sanno. Ieri (lunedì, ndr) ero esasperata quando ho pubblicato sul mio stato WhatsApp quel messaggio». Poi parla di «minacce ricevute». Minacce decisamente soft: «La cosa brutta sono state le minacce che ho ricevuto subito dopo. Una persona anonima mi ha scritto che mi avrebbe denunciato ai carabinieri e che si sarebbe rivolta a un avvocato. Un tale Locatelli mi ha telefonato insultandomi, dicendo che avrebbe promosso una raccolta firme per farmi rimuovere, che sarebbe passato in studio e che avrebbe chiamato Striscia la Notizia».

Poi ammette persino di non sapere «quanti tra chi visito non sono vaccinati, ma credo che abbiano giocato un ruolo in questa nuova ondata. I primi positivi che ho visitato, guarda caso, erano 4 persone non vaccinate». Bando alle ciance: la Maffeis non ha fiato da sprecare con i dubbiosi: «Con una parte ci ragioni, con altri è inutile, è capitato che mi chiedessero se è vero che il vaccino rende sterili. Io non ho più voglia di perdere tempo con queste persone».