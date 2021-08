Dopo un morto, — sembra — due stupri, decine di ricoverati per coma etilico e altri malori da assunzione di sostanze, un parto (sic) e racconti di cani lasciati morire di caldo e sete sotto il sole, si chiude una vicenda che definire umiliante per lo Stato italiano risulta essere un eufemismo. In un momento di restrizioni draconiane, misure anti Covid prive di senso logico e odiosi controlli a tappeto — con le forze dell’ordine che si trovano a multare per un tavolino mal distanziato — il Viminale mostra lascia tranquillamente che diecimila persone occupino un fondo privato danneggiandone le strutture, in un’area di interessa naturalistico, spacciando e consumando ingenti quantità di droga e decidendo di non intervenire nemmeno quando ci scappa il morto. Ma del resto i raver bisogna lasciarli fare: vogliono solo rincoglionirsi di droghe, e sono troppi. Meglio prendere a bastonate venti ragazzi che protestano a mani alzate contro il ddl Zan, ad esempio. Meglio rincorrere i cittadini con i droni, o impedire loro di vivere perché scelgono di non vaccinarsi.

Intanto la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del ragazzo di 25 anni, annegato nel lago di Mezzano dopo un malore probabilmente dovuto a stupefacenti e alcol. Nel fascicolo si procede per morte come conseguenza di altro reato. I magistrati sono in attesa dei risultati dell’autopsia per accertare le cause del decesso.

Cristina Gauri