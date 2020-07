Roma, 7 lug – Il ddl Zan-Scalfarotto, quello per inasprire le pene contro l’«omotransfobia», è ancora in discussione al parlamento, ma i suoi effetti già iniziano a sentirsi. A Varese è stato sospeso un primario per un presunto caso di «omofobia». Il chirurgo pretesamente «omofobo» era operativo presso l’azienda sanitaria Sette Laghi, all’ospedale di Cittiglio, piccola cittadina della provincia varesotta. Stando a quanto riportato dal Tgr Lombardia, l’episodio risalirebbe al 25 marzo, cioè in piena emergenza coronavirus. Il primario, durante un’operazione a un paziente omosessuale, avrebbe detto: «Non è giusto che in questo periodo di emergenza io debba perdere tempo per operare questi fr**i di me**a o si impegnino le sale per fare le Ivg [interruzioni volontarie di gravidanza]».

Un medico omofobo?

L’accaduto è stato riportato in un esposto presentato da alcuni colleghi del chirurgo. Secondo la denuncia, il fatto sarebbe avvenuto durante un intervento chirurgico al colon retto. Sempre stando ai testimoni, una volta conclusa con successo l’anestesia, e senza che fossero sorti particolari problemi, il primario si sarebbe sfogato apostrofando come «fro**o» il paziente. Infastidito da quelle parole, un altro medico presente in sala operatoria avrebbe protestato così: «Io sono fro**o, lei ha qualche problema con i fr**i’?». A quel punto il primario avrebbe allontanato il collega dalla sala. I testimoni hanno inoltre riferito che l’intervento si sarebbe concluso «con nervosismo e frettolosità», e che il chirurgo avrebbe proseguito con gli insulti al paziente.

Scende in campo l’Arcigay

In seguito alla deposizione dell’esposto, l’Ordine dei medici di Varese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del primario. Attualmente né l’accusato né l’azienda ospedaliera hanno commentato l’accaduto. Chi invece ha fatto sentire la propria voce è stato Giovanni Boschini, presidente dell’Arcigay Varese, che ha proposto una sorta di «programma di rieducazione» per il medico: «Al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà. Oltre alle sanzioni sarebbe utile anche avviare un percorso formativo e per questo ci rendiamo disponibili a collaborare con l’azienda ospedaliera per percorsi di educazione alle diversità, affinché a nessun altro paziente possa capitare nuovamente una disavventura simile».

Elena Sempione