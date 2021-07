Roma, 2 lug – La paura per la variante Delta rovina la festa ai tifosi inglesi: annullati tutti i biglietti venduti ai residenti nel Regno Unito “a partire dalle ore 00 del 28 giugno” per i quarti di finale degli Europei di calcio Ucraina-Inghilterra. La partita in programma sabato sera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21 è interdetta a chi arriva dal Regno Unito. Inoltre è in vigore il “blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21” di ieri. La decisione è stata presa dal Dipartimento della pubblica sicurezza insieme con la Uefa.

Alla fine la paura per i contagi fa correre ai ripari anche la Uefa, che ha accolto le richieste da parte dell’Italia per scongiurare qualsiasi possibile focolaio da variante Delta collegato all’arrivo di tifosi inglesi. Si tratta di un protocollo connesso al contenimento dell’emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all’evento sportivo. Protocollo messo a punto anche sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, coordinate dal capo della polizia Lamberto Giannini. Ci saranno pertanto rigorosi controlli per verificare il puntuale rispetto del provvedimento adottato dalla Uefa.

Divieto per le compagnie aeree di imbarcare tifosi stranieri diretti allo stadio Olimpico

Alle compagnie aeree è stata inviata sempre ieri una nota in cui viene fatto espressamente divieto di imbarcare tifosi stranieri diretti allo stadio Olimpico di Roma per la partita di sabato. Al momento dell’imbarco gli stranieri diretti nella capitale dovranno compilare una autodichiarazione – il “Passenger Locator Form”, modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia nella quale specificano il motivo del loro arrivo. Dovranno quindi assicurare di non essere venuti in Italia per vedere la manifestazione sportiva. Quanto dichiarato verrà poi verificato dalle forze dell’ordine.

Potenziati i controlli nelle aree della movida e nei luoghi di attrazione della Capitale

In vista della partita di sabato potenziate anche le verifiche nelle zone della movida e nei luoghi di attrazione della Capitale. Confermato il contingentamento degli accessi con i varchi in alcune piazze come Campo de’ Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna. Le altre misure di controllo e monitoraggio saranno messe a punto domani in un tavolo tecnico in questura. Le autorità britanniche nelle scorse ore hanno avvisato i tifosi che a migliaia si erano messi in cerca di un biglietto di non andare a Roma. Tuttavia non si può escludere che gruppi di supporter tentino comunque di raggiungere la Capitale nelle prossime ore cercando di aggirare i divieti. Anche perché su Internet (e sui media britannici) circolano diversi vademecum per arrivare a Roma in barba ai controlli.

Check point intorno allo stadio Olimpico

In ogni caso, se pure arriveranno nella Capitale, i tifosi inglesi non riusciranno ad entrare nello stadio. Il questore di Roma Mario Della Cioppa spiega che ci saranno “check point nelle vie di accesso maggiori verso lo stadio per intercettare e controllare le tifoserie straniere e verificare se hanno violato gli obblighi di quarantena. Se così fosse, saranno sanzionati e riportati nei luoghi dove devono rimanere in isolamento per i giorni previsti”. ”Analoghi controlli naturalmente, oltre che ai check point lontani dallo stadio saranno effettuati anche all’atto di accesso all’area riservata esterna dello stadio che, rispetto alle normali partite di campionato, è molto più ampia”, precisa il questore.

Ludovica Colli