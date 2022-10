Roma, 25 ott – WhatsApp non funziona in Italia. Dalle segnalazioni degli utenti sembra però che sia down anche in altre zone d’Europa e del mondo. Il sistema di messaggistica più usato dagli italiani non gira da stamani alle 9:00.

WhatsApp down, cosa succede?

In un primo momento il problema è stato riscontrato con i gruppi dell’applicazione, poi si è interrotta anche la possibilità di inviare messaggi a singoli contatti, sia direttamente da smartphone che tramite WhatsApp web. Boom di segnalazioni sui social.

Il problema non sembra riguardare al contrario gli altri servizi di Meta, come Facebook e Instagram, che funzionano correttamente. Nessuna comunicazione ufficiale, al momento, pervenuta da parte di WhatsApp