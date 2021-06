Roma, 2 giu – Guerra alla plastica monouso. Una crociata Ue iniziata da tempo ma che adesso suona come un campanello d’allarme per le aziende italiane. Sì perché le linee guida europee verranno a breve ufficializzate e potrebbero tramutarsi in una mannaia. Bruxelles metterà infatti al bando – a partire proprio da quest’anno – gli oggetti prodotti con plastica monouso. Esattamente dal prossimo 3 luglio gli Stati membri saranno costretti a vietare il consumo di tutti i prodotti di plastica usa e getta. Per intenderci non vedrete più circolare posate, bicchierini e piatti usa e getta. Via pure cannucce, bastoncini per palloncini e contenitori vari per alimenti. Tutti realizzati con una plastica considerata altamente inquinante e per questo inseriti nelle linee guida dell’Ue per l’applicazione della direttiva 904 del 2019, altrimenti nota come direttiva Sup (Single use plastics, plastiche usa e getta)

Addio plastica monouso, le motivazioni Ue

Secondo il vicepresidente della commissione europea, Frans Timmermans, “ridurre l’uso della plastica monouso aiuta a proteggere la salute delle persone e del pianeta. Le regole dell’Unione europea sono un traguardo fondamentale nell’affrontare i rifiuti marini. Stimolano anche modelli di business sostenibili e ci avvicinano a un’economia circolare dove il riutilizzo precede l’uso singolo”. In apparenza tutto lodevole o comunque difficilmente contestabile. Eppure Lega e Fratelli d’Italia sono sul piede di guerra e chiedono lo stop della direttiva europea.

L’Italia non ci sta

Sulla questione è subito intervenuto anche il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ieri ha definito la direttiva Ue “assurda, per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene”. Come mai? Perché “l’Europa ha dato una definizione di plastica stranissima, solo quella riciclabile”, dice il ministro. Mentre “tutte le altre, anche se sono biodegradabili o sono additivate di qualcosa, non vanno bene”. Non solo, “nello stesso tempo l’Ue sta finanziando grandi progetti europei per sviluppare plastiche biodegradabili. Anche a livello continentale ci sono segnali contrastanti, che vanno chiariti. La nostra comunità scientifica ha una leadership a livello mondiale sullo sviluppo di materiali biodegradabili, ma in questo momento non sono utilizzabili dall’industria, perché c’è una direttiva europea nuova e assurda”.

Una presa di posizione a cui ha fatto eco quella del presidente di Confindustria: “Le linee guida Ue su Direttiva SUP chiudono di fatto un intero settore industriale – tuona Carlo Bonomi via Twitter – non vedo reazione decisa e coesa da politica, sindacati, imprese. Sembra non interessi il futuro dei lavoratori del settore del packaging, eccellenza italiana nel mondo!” .

Un settore in cui l’Italia primeggia

Ecco, il tasto toccato da Bonomi è quello più delicato e allo stesso tempo preoccupante. Perché le linee guida Ue potrebbero affossare i settori della carta e della plastica biodegrabile in cui l’Italia primeggia. “L’estensività della regola europea – fa notare il Sole 24Ore – potrebbe paralizzare alcuni settori di cui c’è il primato come bicchieri e stoviglie di carta per la ristorazione veloce di cui l’Italia è il principale produttore europeo con il 35% del mercato”. In Italia sono circa 5mila i lavoratori attivi nel packaging cartaceo, che verrebbe danneggiato fortemente qualora usasse i cosiddetti veli di plastica. C’è poi un altro settore in allarme, quello della ristorazione veloce che sempre in Italia dà lavoro a 8 milioni di persone.

