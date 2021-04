Roma, 30 apr – Drammatica crisi economica, ma non per tutti. AstraZeneca raddoppia gli utili nel primo trimestre del 2021. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese, produttore del vaccino contro il Covid più discusso, porta a 275 milioni di dollari il suo utile netto. Ed è quasi superfluo notare che questo balzo in avanti è dovuto proprio alle vendite del vaccino. Per l’esattezza le vendite di AstraZeneca sono state di 224 milioni di dollari in Europa, di 43 milioni quelle sui mercarti emergenti e di altri 8 milioni nel resto del mondo. Il fatturato totale è cresciuto dell’11% a 7,32 miliardi di dollari, includendo anche i pagamenti delle collaborazioni “Prevediamo che l’impatto del Covid anticiperà un’accelerazione delle prestazioni nella seconda metà del 2021“, dice l’amministratore delegato del gruppo anglo-svedese, Pascal Soriot. Insomma c’è chi riesce a viaggiare a gonfie vele durante la pandemia.

AstraZeneca, utili del 2020

D’altronde la stessa AstraZeneca aveva chiuso il 2020 con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, prevedendo un aumento dei ricavi nel 2021 oltre le stime degli analisti. Già a inizio anno l’azienda farmaceutica calcolava nel 2021 una “crescita più rapida” degli utili per azione tra 4,75 e 5 dollari. Pur sostenendo che questo incremento non sarebbe stato dovuto al vaccino contro il Covid. “Nonostante l’impatto significativo della pandemia, abbiamo realizzato una crescita del fatturato a due cifre per sfruttare la migliore redditività e la generazione di cassa”, disse a febbraio l’amministratore delegato Pascal Soriot.

Già, se ne uscì proprio con un “nonostante la pandemia”. Per poi chiarire meglio il concetto. “I risultati costanti in cantiere, le prestazioni in accelerazione della nostra attività e il progresso del vaccino Covid-19 hanno dimostrato ciò che possiamo ottenere, mentre l’acquisizione proposta di Alexion ha lo scopo di accelerare ulteriormente la nostra evoluzione scientifica e commerciale”.

Eugenio Palazzini