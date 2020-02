Roma, 1 feb – Il Pil italiano frena e lo fa con un’inchiodata che non si vedeva dal 2013. A segnalarlo è l’Istat, che parla di un -0,3% registrato dalla nostra economia nell’ultimo trimestre dell’anno appena concluso.

Pil in arretramento

“Nel quarto trimestre del 2019 – si legge nella nota diramata dall’istituto – si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e sia rimasto invariato in termini tendenziali”.

La brusca frenata impatta sia sulla crescita complessiva del 2019 – parliamo su base annua di un misero +0,2%, numeri da stagnazione – sia su quella acquisita per il 2020, “pari a -0,2%”, segnalano sempre dall’Istat.

Ancora austerità

Il nuovo anno inizia così con un pesante fardello, figlio della mancata fine delle politiche dell’austerità. Una stagione, quella della disciplina di bilancio, invero mai conclusa. Prova ne sia l’andamento dell’avanzo primario – la differenza fra entrate e uscite dello Stato al netto degli interessi sul debito – che ben più del “semplice” deficit rappresenta quanto si stiano perseguendo politiche improntate al paradigma del rigore nei conti pubblici. L’Italia è in avanzo primario dall’inizio degli anni ’90, con un picco che coincide con l’anno di fissazione del nostro cambio (1997) in vista dell’adozione della moneta unica e rimane poi sempre in terreno positivo, tranne un quasi impercettibile sforamento nel 2009. Da allora ha sempre veleggiato tra l’1 e il 2% del Pil e con le ultime finanziarie non si è fatta eccezione. Ivi inclusa la manovra del cambiamento che fissava l’asticella all’1,3%.

Gli effetti cui assistiamo li descrive bene l’Istat: “Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta”. Tradotto: la svalutazione interna – unica possibile per ottenere un riequilibrio non potendo agire sulla moneta che è a cambio fisso – rende più convenienti i nostri prodotti all’estero ma, al contempo, distrugge la domanda nazionale. Viene in questo modo a mancare una delle due gambe su cui poggia la politica economica, con lo spiacevole inconveniente per cui basta un evento avverso sui mercati globali per far crollare l’intera impalcatura.

Ha voglia allora il ministro Gualtieri ad ostentare ottimismo, parlando di un rimbalzo – se non dovesse registrarsi sarà recessione tecnica – nel primo trimestre del 2020: pur limando al ribasso le previsioni in manovra sull’avanzo primario (all’1,1%, a consuntivo si vedrà) di quest’anno, la finanziaria in salsa giallofucsia non devia significativamente dal seminato. Costringendoci così ad un ennesimo anno buttato.

Filippo Burla