Roma, 6 mag – Si è chiusa ufficialmente la lunga storia di Autostrade e della famiglia Benetton. L’uscita della famiglia trevigiana è avvenuta ieri, quando la capogruppo Atlantia ha comunicato di aver perfezionato la cessione dell’88,06% del capitale di Aspi alla cordata composta da Cassa Depositi e Prestiti (51%) e dai fondi Blackstone e Macquarie (24,5% ciascuno).

Un matrimonio – quello tra la dinastia di Ponzano e Autostrade per l’Italia – fatto di tanti dividendi, pochi investimenti, ancora meno manutenzioni. La cartina di tornasole delle privatizzazioni in un ambito che è monopolio naturale per eccellenza e in cui una rendita di posizione è stata trasferita a condizioni di assoluto favore nelle mani di pochi. Volevano creare il libero mercato laddove un mercato non può esistere. Ci siamo ritrovati con un ristretto oligopolio a rendimento garantito (per giunta ai sensi di legge) in cui il rischio d’impresa è sostanzialmente azzerato. Alla faccia della concorrenza.

Autostrade: dalla millantata revoca ai 2,4 miliardi per i Benetton

Tutto ciò che ne è seguito è stata logica conseguenza. Giusto per avere un metro di paragone, nel quinquennio 2013-2017 -quello antecedente la tragedia del Ponte Morandi – Autostrade per l’Italia ha speso per la manutenzione ordinaria 2,1 miliardi. Somma non indifferente, certo, ma che impallidisce di fronte ai 3,8 miliardi di dividendi che i soci di Atlantia si sono staccati nello stesso periodo. Il meccanismo era semplice e lo illustrava il braccio destro dei Benetton, Gianni Mion, che in un’intercettazione spiegava: “[le manutenzioni] le abbiamo fatte in calare, più passava il tempo meno facevamo… così distribuiamo più utili… e Gilberto e tutta la famiglia erano contenti”.

Tra candide ammissioni di colpa, perizie, patteggiamenti in tal senso, gli elementi per procedere alla revoca della concessione ad Autostrade c’erano tutti. Il percorso sarebbe stato accidentato, ma è più che lecito presumere che si sarebbe concluso con esito positivo. Pure in caso contrario, l’esborso non sarebbe stato molto distante dai quasi 8,2 miliardi che oggi riconosciamo ad Atlantia (i Benetton se ne metteranno in tasca 2,4) come assegno per togliere il disturbo. In cambio ci lasciano un viadotto crollato e 43 morti sotto le macerie.

Filippo Burla