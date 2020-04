Roma, 9 apr – L’Eurogruppo, la formazione informale del consiglio dell’Unione Europea che raccoglie i ministri delle Finanze dell’area euro, ha trovato l’accordo attorno al pacchetto di misure economiche per contrastare l’epidemia di coronavirus. Una quadra che arriva a due giorni di distanza dalla prima riunione, chiusasi nella tarda serata del 7 aprile con un nulla di fatto, e dopo una serie di aggiornamenti nell’ordine dei lavori che, nella giornata di oggi, hanno fatto slittare l’incontro dalle 17 previste fino alle 21.

Eurogruppo: gli eurobond non ci sono, il Mes sì

Alla base dei continui rinvii si colloca(va)no le rimostranze dell’Italia – inizialmente anche della Spagna, con la Francia a tentare di mediare – sul ricorso al Mes. Dall’altro lato della barricata Olanda e Germania: la prima a ritenere che l’utilizzo del Meccanismo fosse imprescindibile, mentre la seconda non ne faceva una questione di principio ma si opponeva comunque a qualsiasi ipotesi di mutualizzazione del debito, come ad esempio gli eurobond proposti in varie salse da Parigi.

Il risultato – la bozza di accordo che verrà ora sottoposta al tavolo del Consiglio Ue – è stata una soluzione di compromesso sulla quale, tuttavia, a vincere è la linea del rigore di Amsterdam e Berlino. Se da un lato troviamo così il via libera al Sure, il sedicente programma comunitario di contrasto alla disoccupazione che si traduce nell’ennesimo prestito capestro, ad uscire pienamente sconfitta è la posizione che il governo italiano, rappresentato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, aveva portato avanti fino ad oggi.

L’ipotesi di lavoro che Palazzo Chigi e via XX Settembre avevano messo sul tavolo dell’Eurogruppo era chiara: no al Mes, sì agli Eurobond. Ne è uscito l’esatto opposto: ogni tentativo di mettere in comune il debito dell’eurozona (anche solo quello futuro, opzione comunque non necessariamente desiderabile) è miseramente naufragato, mentre alla fine il Meccanismo europeo di stabilità l’ha spuntata.

Soldi (in prestito) solo per la sanità

Cacciato fuori dalla porta dell’Eurogruppo, il Mes è così rientrato dalla finestra. Si potrà ricorrere ai suoi fondi, senza condizionalità, esclusivamente per finanziare le spese sanitarie legate all’epidemia (e qui sorge la prima criticità: chi deciderà quali sono? Se la risposta è il Mes stesso, iniziano da subito i problemi) ma solo fino a quando l’emergenza non sarà rientrata. Da quel momento in avanti i paletti ritorneranno esattamente come prima, mentre per tutte le altre misure – ivi incluso ad esempio il sostegno alla attività produttive – le condizionalità restano a prescindere dall’evoluzione della situazione sanitaria. L’economia reale, che ha bisogno come non mai di una poderosa iniezione di liquidità, resta insomma esclusa. A meno di non accettare il cappio al collo del Meccanismo, s’intende.

Fanno sorridere le cifre in ballo: 260 miliardi, meno del 2% del Pil dell’eurozona. Di questi, si parla di meno di 40 miliardi che potranno essere richiesti dall’Italia: un’elemosina dell’Eurogruppo a fronte della quale Gualtieri ci consegna – senza peraltro alcuna necessità stringente, visto che il Mes trova la sua ragion d’essere solo qualora uno Stato si ritrovi senza accesso ai mercati: noi non lo siamo – nelle mani di uno strumento i cui risultati li abbiamo già potuto apprezzare nella vicenda della crisi ellenica: da oggi in avanti dire “faremo la fine della Grecia” non sarà più un’iperbole.

Filippo Burla