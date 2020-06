Roma, 28 giu – Neanche la pandemia frena i piani della famiglia Agnelli, che conferma le tempistiche dell’operazione di fusione con la francese Psa. L’accordo, siglato lo scorso dicembre, dovrebbe essere perfezionato entro l’inizio del 2021. Sancendo così la fine di un legame – quello tra Fiat prima, e Fca adesso, con l’Italia – già da tempo ormai ai minimi termini. Permettendo così alla dinastia torinese di portare a compimento una “exit strategy” che gli permetterà di coltivare altri interessi. A partire dall’informazione.

Fusione Fca-Psa entro il 2021

“Nonostante le enormi sfide che sono emerse a causa dell’emergenza Covid-2019, posso confermare che il lavoro svolto dai nostri team per portare a termine la fusione è proseguito a ritmo sostenuto e prevediamo di raggiunger l’obiettivo di diventare un’unica società entro il primo trimestre del prossimo anno”, ha spiegato John Elkann, amministratore delegato di Fca, che ha ripreso negli ultimi giorni buona parte delle attività produttive a cui seguirà a breve anche la riapertura dei rivenditori.

Gli Agnelli vogliono il dividendo

Come mai tutta questa fretta di chiudere, dicendosi anche fiduciosi del buon esito della trattativa con la Commissione Ue che ha acceso un faro sull’ipotesi di un’eccessiva concentrazione del nuovo gruppo in alcuni segmento di mercato? Il motivo è presto detto: dalla fusione – che non è una fusione paritaria: in Fca-Psa, molto semplicemente, comanderanno i francesi – ci si attende un dividendo extra da almeno 5,5 miliardi, di cui 1,6 finiranno alla holding Exor e, a cascata, un altro alla Giovanni Agnelli BV (tutte domiciliate, guarda un po’ il caso, in Olanda) che è la cassaforte di famiglia.

Coincidenza: i 5,5 miliardi non sono molto distanti dai 6,3 miliardi appena ottenuti da Fca con garanzia statale, la quale comporterebbe in via teorica il divieto alla distribuzione di dividendi per almeno un anno. Condizione che non sembra applicarsi al caso Fca: “I termini dell’accordo con Psa sono scritti nella pietra e vincolati”, aveva spiegato il mese scorso sempre Elkann. Insomma, il sospetto che la garanzia pubblica vada a coprire l’extra cedola c’è. In cambio di cosa?

L’Italia sarà assente nel nuovo gruppo

Il gruppo ha assicurato che le risorse appena ottenute verranno investite in Italia. I dettagli della fusione parlano però di sedicenti “sinergie” per 3,7 miliardi. Tradotto dalla neolingua: tagli. Dove, in Francia? Difficile a credersi: quando si tratta di tutelare la propria industria, Parigi sa insegnare agli altri come si sta al mondo. In Germania, forse, alla Opel (parte di Psa dal 2017)? Idem come sopra. Indovinate chi rimane?

Che la fu Fiat avesse d’altronde già abdicato a qualsiasi parvenza di “italianità” non è una notizia. Da anni la sede fiscale è a Londra, quella legale ad Amsterdam. E la fusione con Chrysler – che ha dato vita al gruppo Fca – non ha spostato l’asse dall’America all’Italia, anzi semmai è stato il contrario. Resta il fatto che sulla penisola rimangono non pochi stabilimenti e decine di migliaia di lavoratori, tra impiegati diretti ed indotto, che valgono qualcosa come oltre il 5% del nostro Pil. Ancora per quanto, vien da chiedersi?

Filippo Burla