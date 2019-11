Roma, 2 nov – Il governo nato (ipse dixit) “per evitare l’aumento dell’Iva” continua a pensare a sempre nuove tasse. Scongiurata, sia pur parzialmente, la stangata sulle auto aziendali, nel novero delle cosiddette “microtasse” dal valore complessivo di 5 miliardi fa ora capolino la cosiddetta “plastic tax“. L’ennesimo balzello che si rovescerà sui cittadini italiani.





Plastic Tax: su cosa si applica

Pensata per ridurre l’utilizzo di plastiche, specialmente quelle monouso, la plastic tax colpirà quasi indiscriminatamente beni che utilizziamo ogni giorno. Dalle bottiglie per l’acqua alle buste per l’insalata, dal tetrapak per il latte alle vaschette per gli alimenti, passando per i contenitori dei detersivi.

Un euro al kg l’imposta che i produttori dovranno versare all’erario, solo in minima parte compensata da un “contentino” per chi decidesse di riconvertire le proprie attività alle bioplastiche. In questi casi è previsto un credito d’imposta (fino ad un massimo di 20mila euro) per le spese sostenute.

Le famiglie pagheranno oltre 100 euro in più

Stando ai calcoli delle associazioni di categoria, nel momento in cui le aziende scaricheranno questi aggravi sugli acquirenti, il conto potrebbe essere decisamente salato. Si parla, secondo Federconsumatori, di almeno 138 euro. Conto che sale a 165 euro, spiega invece il Codacons, se alla plastic tax si aggiunge l’altra misura varata in chiave ecologista, vale a dire il taglio degli incentivi al gasolio per i mezzi più inquinanti.

La plastic tax serve davvero?

La misura, varata sulla scia di un rinnovato interesse alle tematiche della tutela dell’ambiente, mira come detto a ridurre l’utilizzo di plastiche monouso al fine di contenere i fenomeni di l’inquinamento dovuti a tale materiale. Se la leva fiscale può essere un mezzo per indurre comportamenti in qualche modo “etici”, rischia però di fare un clamoroso buco nell’acqua.

Questo non perché non esista un problema ambientale legato all’incorretto smaltimento della plastica, bensì perché l’Italia – e con lei l’Europa, che complessivamente inquina meno dello 0,30% su scala globale – è già più che virtuosa in tal senso. A sfogliare i più recenti studi internazionali in materia, non troviamo alcun fiume (sono essi i principali responsabili del travaso in mare delle sostanze) del vecchio continente tra i primi venti al mondo per sversamenti. Ai vertici si classificano invece i corsi d’acqua di Asia e Africa. Anche volendo estendere i parametri, fra i primi 122 fiumi più inquinanti solo uno è europeo (il Danubio).

Filippo Burla