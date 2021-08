Roma, 28 ago – Qualche supermercato (non tutti) in Gran Bretagna sta affrontando una – apparentemente transitoria – crisi di approvvigionamenti. Difficoltà che coinvolge l’intera catena della distribuzione di materie prime, arrivando a toccare anche le grandi catene come quelle della ristorazione. Ha fatto notizia, negli ultimi giorni, il fatto che McDonald’s sia stata costretta a non servire più i suoi milkshake e persino le bibite in bottiglia. Scaffali vuoti dopo la Brexit: il sogno degli euroinomani in servizio permanente effettivo si sta concretizzando?

Scaffali vuoti: la Brexit non c’entra

La verità, neanche a dirlo, sta da tutt’altra parte. Possiamo dire che sì, gli scaffali vuoti e la Brexit abbiamo molto a che fare l’uno con l’altro. Insomma, gli inglesi finalmente si trovano a pagare lo scotto dell’abbandono dell’Ue?

Ecco, forse “pagare” non è la parola più corretta. Lo si vada a chiedere, anzitutto, ai protagonisti della filiera della distribuzione. Parliamo degli autotrasportatori, che in Gran Bretagna (come del resto in tutta Europa) sono alle prese da anni con dinamiche di moderazione salariale – chiamiamola così – a fronte di un impegno richiesto via via crescente. Ed incapace di giustificare stipendi che, al di là della manica, sono progressivamente scivolati in basso nelle classifiche. Si pensi che dal 2015 ad oggi i loro corrispettivi orari sono sì cresciuti del 10%, ma a fronte – si legge sul Financial Times – di un incremento generale pari a 16 punti.

Il modello Ue è insostenibile

Il giochino poteva reggere sin quando Londra riusciva ad importare manodopera a basso costo. Dopo l’uscita dall’Ue è però venuta meno la totale libertà di circolazione (anche) dei lavoratori. Parliamo di quelli che svolgevano i lavori che – sicuramente si è sentito anche dalle loro parti – “gli inglesi non vogliono più fare”. Artificio retorico per nascondere condizioni tendenti alla servitù della gleba. Dopo la Brexit, il meccanismo si è inceppato. Sia per gli autotrasportatori che per tutte quelle posizioni – gli scaffalisti, per restare in tema – a più bassa retribuzione.

A venire meno, insomma, è stata tutta quell’architettura pensata dall’Ue che si fonda sul paradigma dei prezzi bassi (di modo da controllare anche l’inflazione) tramite compressione della domanda grazie, tra le altre cose, a salari stagnanti. Praticamente il modello Amazon applicato alla politica economica: i prodotti sono sì convenienti, ma a fronte di un sistema che è totalmente insostenibile già sul medio termine.

Filippo Burla