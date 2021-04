Roma, 17 apr – Nel 2020 tengono meglio (spesso anche di molto) del mercato, nonostante la pandemia. E ancora meglio fanno rispetto all’annu horribilis 2015, chiusosi con il segno meno davanti all’ultimo rigo (-3,5 miliardi) del bilancio “consolidato”. Se partecipate statali fossero un unico gruppo, quest’anno avrebbero portato a casa qualcosa come quasi 6 miliardi di utile netto. Staccandone una più che rispettabile quota alle casse dello Stato.

La pandemia, i lockdown, le restrizioni hanno colpito duro. Anche le aziende controllate dal ministero dell’Economia (o da Cassa Depositi e Prestiti), che riducono sensibilmente i margini. Se nel 2020 i bilanci parlavano di un utile complessivo pari a oltre 11 miliardi, possiamo dire che l’anno scorso si è praticamente dimezzato.

Il bilancio 2020 delle partecipate statali

A fare la parte del leone, in questo comprensibilissimo calo, sono soprattutto Eni, Saipem, Ferrovie e Fincantieri. Le prime, con un rosso pari rispettivamente a -742 (risultato netto adjusted, al netto quindi di oneri non ricorrenti) e -268 milioni, scontano il tracollo del prezzo del petrolio (finito ad un certo punto addirittura in territorio negativo). La seconda, che lascia sul terreno oltre mezzo miliardo, paga invece le misure di confinamento che hanno ridotto al lumicino il numero di passeggeri sulle strade ferrate, alta velocità inclusa. Meno d’impatto, ma comunque rilevanti, i 250 milioni di rosso segnati da Fincantieri.

A più che parziale compensazione troviamo l’ottimo risultato di Enel, i cui utili sono in crescita del 20% da 2,17 a 2,61 miliardi. Aumenti, non in doppia cifra, anche per Snam, StMicroelectronics e Terna. Stabili invece Poste Italiane (1,2 miliardi), Italgas e Sace Simest. In leggo calo Leonardo, che toccando quota +240 milioni rimane comunque in attivo. Manca ancora all’appelo Enav, che approverà il bilancio a fine mese.

Ricchi dividendi

Anche se alcune delle partecipate statali hanno drasticamente rivisto la politica di remunerazione degli azionisti (è il caso di Eni), i dividendi rimarranno molto generosi. Sia pur, ovviamente, in calo. Se nel 2019 erano stati devoluti al socio di riferimento – lo Stato detiene quote variabili, comunque di controllo – cedole per quasi 2,5 miliardi, nell’anno in corso l’ammontare sarà più contenuto: possiamo ipotizzare almeno un miliardo di euro destinati alle casse pubbliche. Una boccata d’aria fresca, certo non risolutiva. Comunque necessaria.

Filippo Burla