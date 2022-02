Roma, 4 feb – Chi l’avrebbe mai detto: per circa la metà delle imprese italiane molte delle misure che costituiscono il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non hanno “nessuna” rilevanza come fattore di sostegno nel primo semestre del 2022. Il dato emerge dal report Istat “Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid-19“. Infatti, per quanto riguarda i capitoli digitalizzazione, rivoluzione verde e infrastrutture e mobilità sostenibili, “circa la metà delle imprese non li considera rilevanti come traino dell’attività”. Il fattore di sostegno più importante è invece considerata la domanda interna, che è scarsa a causa appunto della crisi economica.

Pnrr: per un’impresa su due molte delle misure non hanno nessuna rilevanza nel primo semestre 2022

Per un’impresa su due, non hanno alcuna rilevanza le misure del Pnrr legate a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica. Sul fronte della ripresa, oltre l’80% delle imprese, che rappresentano più del 90% del valore aggiunto, prevedono di trovarsi in una situazione di completa (41,3%) o parziale (39,5%) solidità entro la prima metà del 2022. Poco più del 3% si giudica invece gravemente a rischio. Altro dato rilevante, il 9,4% delle imprese ha aumentato il personale nella seconda metà del 2021 mentre un altro 12,1% sta assumendo. Ma tra queste quasi i due terzi segnalano difficoltà a reperire le competenze necessarie. Per quasi un quarto delle imprese i fattori di rischio per la crescita sono l’indebolimento della domanda e gli ostacoli nell’acquisire gli input produttivi.

Per la ripresa serve un aumento della domanda, che però non è possibile

Anche in questo caso dunque quello che pesa è la poca domanda, dovuta all’impoverimento generale delle famiglie, alle prese per di più con l’inflazione record scatenata dal caro energia. Ovvio che se gli italiani devono pagare bollette di luce e gas aumentate a dismisura non possono certo rilanciare i consumi. Il governo in tal senso finora ha varato provvedimenti tampone, ritenuti insufficienti dalle associazioni di categoria. Anche perché servirebbero misure strutturali.

Ludovica Colli