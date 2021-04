Roma, 30 apr – «Quest’anno i soldi non si chiedono, i soldi si danno», ha affermato Mario Draghi in pompa magna. Certo, siamo già un passo avanti rispetto alla solita tiritera degli europeisti più impenitenti («i soldi sono finiti»). Eppure, l’impressione è che la sparata dell’ex governatore della Bce sia solo una versione aggiornata della «potenza di fuoco» di Giuseppe Conte. E cioè una carica a salve. Spieghiamoci. Il Recovery Plan viene dipinto dai media come una sorta di nuovo Piano Marshall che ci risolleverà dalla crisi economica provocata dalle chiusure. Peccato solo che questa non sia la realtà. E non è un caso che Bruxelles abbia già messo le mani avanti: i soldi del Recovery Plan arriveranno, ma saranno vincolati a condizioni e paletti molto rigidi.

Arrivano i falchi di Bruxelles

Come riporta il Financial Times, infatti, la Commissione europea ha già studiato un piano molto accurato. Detto in parole povere: il denaro verrà erogato, ma andrà investito in determinati settori e in cambio di ben precise riforme. Naturalmente, nel gergo brussellese, «riforme» non vuol dire affatto modernizzazione, bensì tagli, austerità, lacrime, sangue e stridor di denti. È questo ciò che emerge dalle parole di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue e responsabile della politica economica dell’Unione. Il quale ha confermato che ogni spesa del Recovery Plan sarà vincolata a numerose condizioni e «disciplinata da una serie di regole restrittive». Come ha spiegato il vicepresidente, infatti, «il sistema che abbiamo approntato è un sistema robusto che garantirà un uso corretto di questo finanziamento dell’Unione europea». E che cosa succede se gli Stati membri dovessero fare di testa loro? Anche su questo Dombrovskis è stato chiarissimo: Bruxelles è pronta «a sospendere i pagamenti».

Le condizioni del Recovery Plan

Quali sarebbero dunque queste «riforme», le condizioni del Recovery Plan? Come spiega sempre il Financial Times, i settori interessati sono il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, la qualità della pubblica amministrazione e via tagliando. E naturalmente, assicura Dombrovskis, «se alcune riforme si bloccano, se qualche progetto di investimento non sta andando avanti per qualsiasi motivo, il denaro non verrà concesso». Non è un caso che il piano approntato da Draghi lasci parecchie perplessità: miliardi su miliardi spesi per cose come digitalizzazione, transizione energetica e «inclusione», e briciole per sanità e sostegno alle imprese. In poche parole, non solo il tanto decantato Recovery Plan non servirà a farci uscire dalla crisi, ma ci vincolerà ancora di più ai falchi di Bruxelles. E in questo tuffo nell’abisso, Conte o Draghi per me pari sono.

Valerio Benedetti