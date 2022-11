Djordjevic, che fa la spola tra Belgrado e il Mount Sinai di New York, fa sapere di aver superato la soglia dei 6 mila interventi. Ma non è ancora soddisfatto. E non lo sarà finché non riuscirà a rappezzare individui di sesso maschile scavando nei loro organi interni, per dare loro il «potere» di concepire un figlio e partorirlo. «Oggi è possibile eseguire con successo il trapianto di un utero o di un pene. Ma la mia sfida più grande è arrivare al punto in cui un paziente uomo diventato donna sarà in grado di concepire e partorire un bambino, dopo l’impianto di utero e ovaie. Vogliamo essere noi i primi al mondo», continua.

Rattoppare organi dietro il paravento dei diritti

Mentre viene intervistato, Djordjevic descrive l’intervento che sta per effettuare su di un trans: a partire dal pene del paziente, creerà un clitoride usando un lembo del glande e userà lo scroto per dare forma alle labbra della vulva. «Il bello è che questo clitoride sarà completamente sensibile!» assicura. «Un giorno il trapianto di genitali diventerà lo standard, come si fa quello delle mani e del viso». E’ solo questione di tempo. Della salute mentale di queste persone si occuperà qualcuno? Dell’osteoporosi, delle infezioni, delle tendenze suicide, dei danni cardiovascolari legati alle terapie ormonali? L’unica preoccupazione di Djordjevic è «primeggiare» nel rattoppare organi dietro il paravento dei diritti. «Né chiese, né governi possono arginare una pulsione naturale». Naturale, come mutilazioni da migliaia di dollari.