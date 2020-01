Un tempo c’era il gioco legale governato dallo Stato e quello illegale su siti internet stranieri, che promettevano vincite e non garantivano niente. Oggi lo stato regolamenta i casinò online legali AAMS e il business dei siti di gioco d’azzardo a norma di legge è più che mai fiorente.

I guadagni del settore sono in crescita e anche i dati relativi all’ultimo anno confermano la tendenza.

Le caratteristiche del web unite alle attrattive del gioco d’azzardo hanno creato quello che per molti è un affare davvero remunerativo, ma che richiede anche forti investimenti.

I casinò online legali italiani da un lato attirano tantissimi giocatori, e dell’altro si fanno un’accesa concorrenza per accaparrarsi nuovi clienti e spartirsi il mercato.

I migliori casinò online europei con regolare licenza operano in Italia, e i gruppi internazionali si trovano a competere con le grandi realtà italiane.

I migliori casinò online legali AAMS nell’ultimo anno

Tra i fattori chiave che determinano il successo dei casinò vi sono elementi come i giochi disponibili, le promozioni, la pubblicità, ma anche la sicurezza. Questa è garantita dal fatto che i casinò abbiano il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Infatti i casinò online legali italiani mantengono la concessione ad operare in Italia solo se garantiscono determinati requisiti imposti dal nostro Stato.

In questo modo i casinò online italiani e quelli stranieri sono identici, almeno dal punto di vista delle garanzie che offrono ai giocatori.Farsi conoscere e diffondere le proprie promozioni gioca un ruolo importante, in un settore che essendo impalpabile, risulta invisibile se non pubblicizzato.

Una inversione di marcia in questo ambito era stata imposta a partire dal primo gennaio 2019, dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che ha stravolto gli equilibri attuali. Al momento però i numeri parlano chiaro e ci dicono che il gioco nei casinò online legali italiani vede il prevalere di grandi gruppi che possono sostenere ingenti investimenti.

Tra questi KindredGroup, che raduna vari brand tra cui Unibet; LeoVegas, società svedese, e Global Gaming. Quest’ultimo ha avuto la crescita maggiore nel 2018 e 2019.

Le slot, regine dei casinò online legali AAMS

Per quanto riguarda i profitti, questi sono generati dal numero di utenti e ovviamente dai giochi. Vi sono giochi sui casinò online legali AAMS che rendono di più, in termini di profitto. Questi sono anche i più popolari tra gli amanti del gioco. Al primo posto troviamo le slot machine, che corrispondono all’83% dell’intera offerta di giochi online. Questa preferenza ha un suo corrispettivo anche nel gioco offline. La restante quota si ripartisce tra giochi da tavolo, poker, bingo e scommesse.

Come trovare opinioni e informazioni sui casino legali AAMS

Attualmente la promozione dei vari casinò online legali AAMS non avviene tramite spot pubblicitari, e sponsorizzazione di eventi e team sportivi. Si trovano invece informazioni e recensioni su siti di comparazione come https://casinolegali.net che compaiono nei risultati di ricerca di Google quando si cercano le opinioni degli utenti sui casino online italiani. Importante anche il ruolo delle recensioni e opinioni online tramite i canali social più diffusi come Facebook e Twitter.

Da non sottovalutare il ruolo dei motori di ricerca minori come yahoo e bing , anche cercando su questi motori si trovano informazioni utili al giocatore che si fa una idea di come scegliere il casinò legale migliore su cui giocare.

Quindi, se a partire dal 2019, l’ambito della promozione ha subito molti cambiamenti e per i casinò online ADM e non si stipulano nuovi contratti pubblicitari. Alcuni gruppi, in primis LeoVegas sono sul piede di guerra, e stanno presentando ricorsi anche in Europa.

In passato divieti di pubblicità simili a quelli imposti al mondo dell’azzardo sono stati già imposti in altri settori. Ad esempio in Italia da decenni è in vigore il divieto alla pubblicità del tabacco. Tuttavia gli utenti possono sempre contare su siti di settore specializzati per opinioni e review.