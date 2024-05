Cosa fa una web agency e come riconoscerne una di qualità

In un mercato sempre più digitale il ricorso a una web agency è una scelta per molti aspetti obbligata. Riuscire a seguire tutti gli aspetti delle proprie strategie digitali in maniera autonoma o affidandoli internamente ai propri collaboratori rischia di impedire di sfruttare realmente e pienamente tutte le potenzialità che il digitale può mettere a disposizione.

Il lavoro di una web agency

Quella che comunemente viene chiamata web agency è una tipologia di azienda che lavora nei vari ambiti del web: progettazione siti, consulenza per la scelta del dominio, web design, servizi di copywriting, gestione social, consulenza di web marketing, SEO e tutto quello che può risultare utile per la promozione online di un’azienda.

Più che offrire servizi una web agency si occupa di sviluppare un progetto corale finalizzato alla crescita dell’azienda cliente. La web agency Eccolo Marketing di Roma spiega come lavoro di un’agenzia di comunicazione digitale sia quello di costruire il brand tramite progetti di marketing e comunicazione personalizzati, sviluppo di siti web ed e-commerce professionali e realizzazione di campagne social tramite video e contenuti di qualità.

All’interno di una web agency, quindi, lavorano più professionisti: dai project manager ai copywriter passando per i web developer, i web designer, i social media manager e i SEO-SEM specialist. Il numero di queste figure varia in base alla grandezza dell’agenzia e dal numero di clienti che segue contemporaneamente.

4 elementi a cui fare attenzione

Così come in ogni settore professionale anche in quelle delle agenzie digitali non mancano le realtà improvvisate o quelle che millantano competenze che in realtà non hanno. Come riconoscere una web agency affidabile e seria? Ecco 4 elementi cui prestare la massima attenzione.

1-Promesse di successo facile

Qualunque promessa di risultati miracolosi va presa con molta attenzione diffidando da soluzioni facili e a buon mercato. Per avere successo nel digitale, oltre un boom sporadico spesso fortuito, c’è bisogno di lavoro, costanza e capacità. I risultati non si improvvisano e una web agency seria non è quella che promette traguardi immediati, ma quella che lavora e consiglia per poterli raggiungere.

2-Competenze e specializzazione

Le competenze digitali sono quell’insieme di hard e soft skill grazie alle quali essere competitivi nel proprio settore e mercato di riferimento. Un’agenzia di comunicazione non può prescindere da collaboratori (dipendenti o freelance) che per il proprio campo di competenza siano altamente specializzati. L’agenzia, infatti, non si limita a eseguire le idee del cliente, ma lo guida nelle scelte da compiere seguendo un piano d’azione condiviso.

3-Chiarezza e trasparenza

Tanto dal punto di vista economico quanto da quello operativo e contrattuale è fondamentale che la chiarezza e la trasparenza siano sempre alla base di ogni rapporto di lavoro. Il cliente deve sapere come verranno gestiti i suoi profili e come vengono destinate le risorse economiche che egli stanzia per le ads o le altre strategie di marketing.

4-Accesso a dati e account

Molte web agency prendono il controllo degli account social dei clienti e si occupano di tutto. Il problema è che i clienti così non possono verificare quanto avviene (come per esempio per le ads) e corrono il rischio di non rientrare in possesso dei propri account terminati gli accordi con l’agenzia.