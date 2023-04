Nell’era del digitale, anche i media tradizionali cambiano e si trasformano in versioni moderne capaci di catturare l’attenzione dei consumatori. Tra i vari strumenti promozionali, il volantino è quello che sembra avere maggiore impatto sulle decisioni di acquisto secondo i dati di una ricerca condotta da NielsenIQ e SenseCatch e che vede al secondo posto l’advertising online e la pubblicità Out Of Home. Gli spot pubblicitari in TV, invece, efficaci negli anni’90 e nei primi anni del 2000, perdono la loro efficacia.

Il volantino, sia nella versione cartacea, sia digitale, sembrerebbe essere quello maggiormente in grado d’influenzare i consumatori perché ritenuto uno strumento molto coinvolgente. Oltre alle immagini e al prezzo, infatti, vengono spesso arricchiti con ricette e consigli e impaginati con una veste grafica accattivante.

Perché il volantino digitale è così efficace

Per far si che il volantino possa diventare un mezzo efficace per la comunicazione promozionale è necessario che sia progettato secondo alcuni criteri. In primis, deve avere un design accattivante, ma nello stesso tempo semplice che renda facile da individuare tutte le informazioni più importanti, come il prezzo, lo sconto e la durata dell’offerta, solo per citare alcuni elementi.

Sfogliare online i volantini dei supermercati porta un altro valore aggiunto: infatti, la versione digitale può essere arricchita con informazioni personalizzate e strutturata in modo tale da garantire un elevato livello d’interazione. Poiché oggi la maggior parte delle persone accede al web dallo smartphone, è importante prevedere funzioni specifiche che, ad esempio, possano permettere di eseguire acquisti online con pochi click o di visualizzare contenuti extra, come delle ricette o dei video se si clicca su un determinato prodotto.

Secondo la direzione Sales & Marketing Italia di ShopFully, azienda specializzata nella vendita di prodotti tecnologici, il volantino digitale viene scelto dal 71% del top management perché uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi di vendita e incrementare il fatturato.

Inoltre, i volantini digitali sono anche un’ottima scelta aziendale in termini d’immagine: infatti scegliendo questo formato, non viene sprecata carta (il risparmio stimato sarebbe di circa 50.000 tonnellate di carta ogni anno) e si dimostra di essere attenti alle tematiche ambientali.

Il futuro sembra essere orientato proprio in questa direzione: a confermarlo è anche Olivier Dauvers, editore e giornalista specializzato nella grande distribuzione, che prevede che, nel corso del 2023, i grandi marchi della GDO passeranno definitamente al digitale.

I volantini digitali, utili anche per risparmiare

Dal punto di vista del consumatore, invece, i volantini non sono solo pratici e coinvolgenti, ma anche un valido strumento per risparmiare. Esistono delle app, infatti, molte delle quali scaricabili gratuitamente, che permettono di visualizzare tutti i volantini digitali dei supermercati e dei negozi della zona e di avere così una panoramica completa sui vari prodotti.

Inoltre, i volantini possono essere anche arricchiti con coupon e buoni omaggio, da scaricare e presentare alla cassa, che danno diritto a sconti, offerte e promozioni.

Sfogliare i volantini, attività che può essere fatta comodamente da casa, nel tempo libero o nelle pause durante la giornata, diventa così un modo per contenere il budget famigliare e per fare scelte consapevoli.