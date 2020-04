Roma, 13 apr – Nelle ultime settimane, grazie all’emergenza da coronavirus, Giuseppe Conte ha sensibilmente incrementato il suo indice di popolarità. Se a inizio marzo, quindi circa un mese fa, il premier era stato scavalcato da Giorgia Meloni nella classifica dei leader più apprezzati, la pandemia è stata come un toccasana per Conte, che mai come ora era apparso così risoluto e protagonista. Osannato dai media mainstream, manco fossimo in Corea del Nord, «Giuseppi» deve essersi sentito onnipotente. Però a tutto c’è un limite. E infatti la sua sfuriata in diretta contro Salvini e la stessa Meloni non è stata affatto gradita dagli italiani.

Stroncatura bipartisan

Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Antonio Noto per il Quotidiano Nazionale. Se il 63% degli elettori appoggia le misure adottate da Conte per contenere il contagio, secondo il 54% degli italiani l’attacco a Salvini e Meloni è stato invece del tutto «fuori luogo». Una bocciatura bipartisan, tra l’altro. Infatti, com’era ampiamente prevedibile, le parole di Conte hanno fatto indignare i diretti interessati, con Salvini che aveva parlato di «roba da regime sudamericano». Ma anche un personaggio come Enrico Mentana ci era andato giù pesante contro il premier, accusandolo di «uso personalistico delle reti unificate con l’attacco personale a due figure dell’opposizione. Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa del presidente del Consiglio». Posizione confermata anche dopo le critiche arrivate contro il direttore del Tg di La7.

Conte alle corde

Insomma, la stella di Conte non brilla più come qualche giorno fa. Nel frattempo, infatti, è arrivata la batosta dell’Eurogruppo, che ha sostanzialmente affossato tutta la strategia del premier italiano, poi gli attacchi (anche dei grillini) per la capitolazione sul Mes, e infine le voci di corridoio secondo cui gli «alleati» della maggioranza starebbero preparando un ribaltone ai suoi danni. Non sorprende pertanto che Conte, con i nervi a fior di pelle, si sia sfogato contro l’opposizione a reti unificate, nel goffo tentativo di attribuire ad altri delle colpe che, invece, sono tutte sue. Un passo falso che moltissimi italiani, appunto, non hanno affatto gradito.

Elena Sempione