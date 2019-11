Roma, 1 nov – «Dobbiamo parlare a quelle aziende che dicono che gli immigrati non sono nostri nemici. Senza gli immigrati le produzioni rimangono nei campi. Al Nord ci chiamano per avere più immigrati». Ecco la ricetta del neo ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Bisogna essere inclusivi e integrare, altrimenti chi ce li raccoglie i pomodori a tre euro all’ora? Lo ha spiegato a Omnibus, su La7, nell’illustrare la formula da lei sostenuta per le aziende agricole e il lavoro.





Accogliere, accogliere, accogliere, secondo il mantra dei «lavori che gli italiani non vogliono più fare». Ma questi signori ancora non si sono resi conto – o fanno finta di non saperlo – che gli italiani non vogliono e non possono accettare lavori in condizioni al limite dello schiavismo, con paghe da terzo mondo: «Sono le aziende che chiedono di aprire i flussi migratori affinché possano assumere persone per lavori che gli italiani non vogliono fare come quelli nei campi», sottolinea la renziana Bellanova. Il ministro si dimentica però di specificare che spesso gli immigrati che accettano lavori sottopagati sono, al contempo, accolti in strutture di accoglienza a cui non devono versare affitti o mutui – al contrario degli italiani a cui non bastano tre euro l’ora per sopravvivere – non hanno famigliari da mantenere in Italia, quindi sono più proni ad accettare condizioni inammissibili.

La Bellanova non manca nemmeno di punzecchiare il centrodestra commentando la manifestazione Orgoglio Italiano tenutasi a Roma ormai due settimane fa: «La piazza di San Giovanni? La rispetto ma il nostro modello è diverso, è l’integrazione», spiega. E non manca di criticare il suo predecessore, Gian Marco Centinaio, che qualche giorno fa è stato oggetto di minacce di morte: «La legge contro il caporalato era giusta ma in un anno e mezzo non ha fatto nulla, era giusto fare una legge ma ora c’è bisogno di una fase della prevenzione. Abbiamo messo a disposizione una piattaforma per favorire domanda e offerta di lavoro».

Una critica che l’ex ministro leghista ha subito rispedito al mittente: «Il ministro Bellanova non perde occasione per mostrare quale sia il vero volto del governo sulle tematiche che stanno più a cuore agli italiani. Distante, sconclusionato ed in grande confusione». E prosegue: «Senza alcuna remora, parla della necessità che si riaprano i porti. Che si consenta l’arrivo di immigrati da introdurre come forza lavoro nel settore agricolo. Salvo poi accusarmi di aver fatto poco contro il caporalato. Considerando che quanto lei dice io lo equiparo ad una nuova forma di inaccettabile schiavismo, il ministro faccia pace con sé stessa e, anziché perder tempo nei salotti televisivi, provi a dare al comparto risposte serie ed adeguate, prendendosi carico delle aspettative di migliaia e migliaia di famiglie italiane che con il loro lavoro nel settore agricolo contribuiscono ogni giorno alla ricchezza di questo Paese».

Cristina Gauri