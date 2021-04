Roma, 19 apr – All’improvviso un garantista. Beppe Grillo si scaglia contro i riflettori puntati sul figlio 19enne Ciro, accusato di stupro da una ragazza italo-svedese e adesso sotto inchiesta insieme a tre suoi amici. “Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera”, tuona Grillo in un video su Facebook. Il garante del M5S se la prende così con chi sta sentenziando sul figlio, che potrebbe essere rinviato a giudizio.

Beppe Grillo: “Sono quattro coglioni, non quattro stupratori”

“Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati”, incalza Grillo. “Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Allora perché non li avete arrestati subito? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio fa il kitesurf e dopo 8 giorni fa una denuncia…vi è sembrato strano. Lo è strano”, grida Grillo infuriato.

“E poi non c’è un avvocato che parla o io che difendo mio figlio. C’è un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c’è un gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così…perché sono quattro coglioni, non quattro stupratori. Allora se dovete arrestare mio figlio arrestate anche me, perché ci vado io in galera”, urla Grillo sempre più alterato. Una difesa accorata da padre che è senza dubbio legittima e comprensibile. Ed è pure probabile che il comico genovese abbia ragione nell’affermare che il figlio è innocente.

La vicenda

Ma serviva una vicenda personale per riscoprirsi garantista? Evidentemente no, perché il linciaggio mediatico nei confronti di chi non è stato ancora condannato da alcun tribunale è sbagliato a prescindere dal soggetto coinvolto. Ricordiamo comunque che i fatti contestati risalgono a due anni fa, per l’esattezza al luglio 2019. La Procura deciderà a breve se presentare la richiesta di rinvio a giudizio oppure di archiviazione. Stando a quanto emerso da alcuni stralci delle carte dell’inchiesta, l’accusa nei confronti del figlio di Beppe Grillo e dei suoi tre amici è pesante. La ragazza sarebbe stata costretta “ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno, dopo essere stata afferrata per i capelli e obbligata a bere mezza bottiglia di vodka”. Ma è appunto tutto da dimostrare.

Alessandro Della Guglia