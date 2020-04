Roma, 14 apr – “Dire no al Mes sarebbe un errore clamoroso”. Silvio Berlusconi apre al Meccanismo europeo di stabilità, dopo le polemiche che in questi giorni hanno contrapposto Giuseppe Conte ai leader dell’opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un’apertura netta e in parte inaspettata quella del cavaliere, che spariglia le carte all’interno del centrodestra: “Per il futuro ci vorrà un governo davvero rappresentativo degli italiani“, ha detto Berlusconi in una intervista a DiMartedì, “ma ora ci interessa di più far sì che Conte non commetta gli errori che sta facendo. Per esempio quello di dire all’Europa “sul Mes faremo da soli” e rinunciare così ad utilizzare 36 miliardi che potremmo ottenere senza condizioni, ovviamente dal Mes, per il nostro sistema sanitario”.

Tajani aveva aperto la strada

Insomma Berlusconi si schiera senza se e senza ma per l’attivazione dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità che, ricordiamolo, sarà senza condizionalità solo per quanto riguarda le spese sanitarie dell’emergenza Covid-19, mentre per il resto rimane in vigore il trattato che prevede un sostanziale commissariamento per l’Italia. Nel pomeriggio anche il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, si era pronunciato a favore del Mes: “Perchè rinunciare, ad ogni costo, ad un prestito a tassi bassissimi e senza condizioni per affrontare l’emergenza #COVID2019 ?L’alternativa ai 37 miliardi dell’ex #Mes rischia di essere la patrimoniale. Bene l’appello di Confindustria alla politica”.

Crisi di governo all’orizzonte?

Ora con la benedizione di Berlusconi la posizione di Forza Italia è netta. Bisognerà vedere ora la risposta di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma soprattutto cosa succederà in seno alla maggioranza di governo. Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la propria contrarietà, ma intanto Conte il 23 aprile parteciperà ad un Consiglio europeo dove al 99% il cosiddetto “Mes light” sarà previsto. A quel punto andrà poi approvato in Parlamento. Passerà con i voti di Forza Italia e una fronda di “responsabili” grillini? Oppure si apre lo scenario di una possibile crisi di governo con l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi? E’ ancora da capire quello che accadrà, resta che Berlusconi ha sostanzialmente detto sì al Mes senza se e senza ma.

Davide Romano