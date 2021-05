Roma, 29 mag – In piazza Santi Apostoli a Roma, è andata in scena la manifestazione nazionale di CasaPound Italia, che si è svolta sotto gli auspici del motto “tornare potenza“. All’evento hanno partecipato circa tremila persone, tra cui moltissime donne e tanti bambini. La manifestazione si è svolta nella massima tranquillità e tra l’entusiasmo dei partecipanti, che in piazza Santi Apostoli hanno fatto sventolare centinaia di tricolori.

CasaPound in piazza a Roma: “Tornare potenza”

Sul palco hanno poi preso la parola quattro esponenti di CasaPound: Lorenzo Colzi, giovane militante del Blocco Studentesco, Emmanuela Florino, esponente napoletana della tartaruga frecciata, l’avvocato veronese Roberto Bussinello e, infine, Luca Marsella, consigliere municipale di Cpi a Ostia.

“Oggi è stato un completo successo con tantissime persone, il colpo d’occhio è spettacolare”, ha commentato Marsella ai microfoni del Primato Nazionale. “Abbiamo voluto mandare un segnale forte a questa classe politica incapace e a tutto il popolo italiano: CasaPound c’è e ci sarà finché l’Italia non sarà tornata a ricoprire il ruolo che le spetta nel mondo“, ha concluso.

Valerio Benedetti