Romano, classe 1986, è diventato caporedattore del Primato Nazionale dopo essersi laureato in Lettere (Roma Tre) e aver conseguito il dottorato di ricerca in Storia (Francoforte e Innsbruck). Poliglotta e versatile (e assai modesto), cura la rubrica «Pensieri armati» e si occupa principalmente di politica, storia, filosofia ed economia, non disdegnando qualche stoccata ai chierici dell’anti-nazione. Lo hanno definito sovranista, estremista, «spiegone», pignolo, arrogante e terribilmente polemico. Ma giura di avere anche dei difetti. Crede nel destino storico d’Italia.