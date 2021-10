Roma, 18 ott – Il risultato dei ballottaggi suggella il crollo del centrodestra a queste elezioni amministrative. Quello che sta emergendo dagli exit poll è un dato schiacciante e a questo punto incontrovertibile: il centrosinistra si aggiudica anche Roma e Torino. Dopo Milano, Bologna e Napoli, perse nettamente al primo turno, il centrodestra potrà accontentarsi forse di una risicata vittoria a Trieste con la conferma del sindaco uscente Roberto Dipiazza.

Il centrosinistra fa en plein

Senza alcun dubbio la sconfitta più pesante è però quella rimediata nella capitale, dove Roberto Gualtieri stacca di circa venti punti percentuali l’avversario Enrico Michetti: 59% per il primo contro il 40% del secondo. Gualtieri già festeggia: “Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno”, ha dichiarato l’ex ministro. Analogo, al momento, il distacco a Torino: nel capoluogo piemontese il candidato di centrosinistra, Stefano Lorusso, è dato tra il 56 e il 60%, quello di centrodestra, Paolo Damilano, si sta attestando tra il 40 e il 44%.

Il centrodestra crolla ovunque (Trieste a parte)

Verso una pesante sconfitta per la destra anche a Varese, dove il primo cittadino uscente di centrosinistra, Davide Galimberti, è in vantaggio al momento di circa 6 punti percentuali sullo sfidante di centrodestra, Matteo Luigi Bianchi: 53,59% contro 46,41%. E per quanto ancora i dati siano molto parziali, anche a Latina e Cosenza il centrodestra si avvia a una dura sconfitta. Mentre il veterano della politica Clemente Mastella si avvia alla riconferma a Benevento. Schiacciante vittoria del centrosinistra a Savona, dove con 54 seggi scrutinati su 61, Marco Russo si attesta al 62%. Considerando che restano da scrutinare un numero di schede inferiore alla differenza fra i due candidati, Russo può dirsi già sindaco della città ligure.

Stravince l’astensionismo

Insomma, tra le città capoluogo di provincia, come detto soltanto Trieste potrebbe strappare un piccolo sorriso al centrodestra. I primi dati confermano infatti il successo del primo cittadino uscente. Ultimo ma non meno importante il dato sull’affluenza: stando alle percentuali fornite del Viminale è intorno al 50%. Se la sinistra ha vinto, l’astensionismo ha stravinto ancora una volta.

Andrea Del Monte