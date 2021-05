Roma, 25 mag – Enrico Letta dice la sua sul sacerdozio femminile nella Chiesa cattolica. E la Cei replica snobbandolo, con un paio di parole che sembrano un tenero coppino in testa.

Letta: “Chiesa apra a sacerdozio femminile”

Per Enrico Letta, intervistato da Massimo Gramellini su Sette, i«l’assenza di donne rendeva tutto così stridente» nel suo viaggio a Lourdes. «Lì ho capito che anche per la Chiesa è arrivato il momento di aprirsi e valorizzare le donne, fino a pensare al sacerdozio femminile», dice il segretario Pd rivolgendosi quindi alla Chiesa cattolica.

La replica comica della Cei

Ma la discussione sul sacerdozio femminile pare proprio non essere all’ordine del giorno per l’Assemblea Generale della Cei, così come non lo è nella conferenza dei vescovi in Germania. Alla richiesta di un commento sulle parole del segretario del Pd, il vicepresidente della Cei, Franco Giulio Brambilla risponde laconico: “Povera stella…”. Insomma, nemmeno ci provano a prenderlo sul serio. Forse per Letta è meglio un altro viaggio a Lourdes.

Ilaria Paoletti