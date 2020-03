Roma, 9 mar – In tutta Italia varranno le norme stabilite ieri sera per la Lombardia e le altre province del Nord. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Sto per firmare un provvedimento che si può sintetizzare con “io resto a casa”, non ci sarà più una zona uno e una zona due in Italia, ma su tutta Italia varranno le misure che oggi valgono in Lombardia e nelle altre province del Nord”. Dunque spostamenti vietati su tutto il territorio nazionale “a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, necessità e motivi di salute. Aggiungiamo divieto di assembramenti all’aperto nei locali pubblici, non ci possiamo più permettere la movida, le occasioni di aggregazione diventano occasioni di contagio”.

Stop al campionato e manifestazioni sportive

“So quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini”, ha detto il premier, “ma non c’è tempo. La crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e di quelle decedute parla chiaro”. Stop anche alle manifestazioni sportive, compreso il campionato di Serie A: “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, penso anche al campionato di calcio. Mi dispiace dirlo ma tutti i tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo neppure l’apertura di palestre dove possano svolgersi attività sportive”.

Prolungata chiusura scuole fin al 3 aprile

Nel decreto, che andrà in gazzetta ufficiale stasera ed entrerà in vigore domattina, è previsto anche il prolungamento della chiusura di scuole e università: “Siccome andiamo ad estendere il regime di disciplina previsto per la Lombardia e le altre province collegate, portiamo la sospensione dell’attività didattica fino al prossimo 3 aprile”. Per certificare gli spostamenti continuerà ad essere sufficiente l’autocertificazione. Conte ha sottolineato come la falsificazione dell’autocertificazione costituisce reato, ma resta il fatto che questo aspetto è forse uno dei punti deboli nella battaglia per contenere il contagio. Insieme alle motivazioni in cui rientrano generiche “necessità” non meglio precisate, che lasciano sostanzialmente la possibilità di spostarsi su tutto il territorio nazionale.

Davide Di Stefano