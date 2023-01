Roma, 29 gen – “All’inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette (del gas, ndr) saranno il 40% in meno rispetto alle ultime”. E’ quanto ipotizzato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Una previsione dunque, non propriamente una assicurazione. Non possiamo dunque che segnarci “l’ipotesi Giorgetti”, auspicando di poterla accogliere come esatta il prossimo mese.

Gas, “da febbraio bollette giù del 40%”: le parole del ministro Giorgetti

Per Giorgetti la riduzione del 40% riguarderà comunque, specificatamente, il prezzo del gas per gli utenti del mercato tutelato sui consumi di questo gennaio. Poi il ministro spiega ancor più nel dettaglio: “Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia, ancorati ai valori del 2020. Il consumo in più viene messo ai prezzi di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere gli aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare in tempo per marzo”, ha detto. “Mi sembra che le cose vadano un po’ meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è un po’ calmato”, ha poi puntualizzato il ministro.

Coldiretti: “Così si aiutano famiglie e imprese”

Per Coldiretti “il calo delle bollette del gas” ipotizzato da Giorgetti “aiuta imprese e famiglie costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo”.

Secondo Coldiretti “la spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Il costo dell’energia si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare”.

Un’ovvietà, si dirà, eppure importante da rimarcare. Anche perché, tra le altre cose, come rilevato da Coldiretti sulla base dei dati Enea, “la produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno”.

